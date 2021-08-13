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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düştü mü? ÖTV kararı sonrası otomobil fiyatlarında indirim!

13.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili gece saatlerinden itibaren flaş bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan kararnameye göre; ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. ÖTV’nin aşağı çekilmesiyle birlikte sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanacak.

Bazı araçlarda 50 bin TL’ye kadar düşüşün yaşanacağı söyleniyor. Özellikle son dönemlerde araç fiyatlarındaki artışın ardından alınan ÖTV matrahı kararı, milyonların yüzünü güldürdü. Sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak isteyenler için sağlanan kolaylığın ardından, araç fiyatlarında patlama bekleniyor.

SIFIR VE İKİNCİ ELE ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre; ÖTV matrahlarında güncelleme yapıldı. Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde bulunan araçların matrah limiti 85 bin türk lirasından 92 bin türk lirasına çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin türk lirasından 150 bin türk lirasına yükseldi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin türk lirası aralığından 114 bin-170 bin türk lirası aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin türk lirası olarak belirlendi. 114 bin türk lirası ile 170 bin türk lirası arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

İkinci el piyasasında da fiyatlar böylece aşağı çekilecek.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Sıfır otomobil fiyatlarında da yeni düzenlemeyle birlikte düşüş yaşanacak. Yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artmasıyla birlikte fiyatların bir miktar gerileyeceği söyleniyor. Yeni düzenlemeyle 300 bin Türk liralık bir aracın fiyatının yaklaşık 50 bin TL düşmesi bekleniyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda da 50-60 bin türk lirası civarında bir düşüş olması bekleniyor.

MATRAH NEDİR?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi değerdir.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal ya da ürünler üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk başta Avrupa Birliği ile uyum kapsamında yapılan kanun değişiklikleriyle birlikte gündeme gelen ve yine aynı amaçla 2002’de 4760 sayılı kanun ile kabul edilen ÖTV’nin, Avrupa Birliği'nde uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal yarar sağlanması hedefleniyor. Bu sebeple ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

KDV, ÖTV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi ya da üretilen malın ilk alıcısına teslimi sebebiyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda da nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE HANGİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR DÜŞECEK?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki 'ÖTV matrah limitleri değişikliği' haberinin ardından uzmanlar, araçların anahtar teslim fiyatlarından yüzde 3 ila yüzde 20'ye varan indirim olmasını bekliyor.

Toyota Corolla

Toyota Corolla
Sakarya’da üretilen Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatının 356 bin 400 TL’den 297 bin TL’ye inmesi bekleniyor.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatının 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inmesi bekleniyor.

Peugeot 2008 Allure Road

Peugeot 2008 Allure Road
Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatının 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inmesi bekleniyor.

Toyota Corolla

Toyota Corolla
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatının 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerilemesi bekleniyor

Renault Megane Joy

Renault Megane Joy
Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatının 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşmesi bekleniyor.
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