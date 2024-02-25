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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde oranlar değişti, işte banka banka yeni rakamlar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.02.2024 07:34
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Taşıt kredisi otomobil fiyatlarının düşmesi ile birlikte merak ediliyor. Taşıt kredileri maksimum kaç ay veriliyor, taşıt kredisi aracın değerinin yüzde kaçına kadar veriliyor?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar da taşıt kredi oranlarında değişikliğe gitti. Hangi banka hangi faiz oranlarıyla kredi veriyor? İşte detaylar...

Anlık Borsa

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle: Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

AKBANK

AKBANK

Ekonomim'de yer alan habere göre, bankalara göre 36 ay 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 23.387,41 TL

Toplam Ödeme: 844.246 TL

GARANTİ

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 872.815 TL

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