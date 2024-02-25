Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde oranlar değişti, işte banka banka yeni rakamlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle: Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.