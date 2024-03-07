Trafik sigortası ve kasko ücretleri cep yaktı! Araç sahipleri için dikkat çeken çağrı: “Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor”

Palandöken, AVEON Global sigorta tarafından düzenlenen acenteler toplantısına katıldı. Burada 81 ilden 580 sigorta acente ve iş ortağına seslenen Palandöken, “Türkiye’nin birçok şehrinden teşrif edip gelen değerli hanımefendiler ve beyler. Bundan sonraki süreçte hem bize bağlı esnaf sanatkarla sizler artık iş ortağı olacaksınız. Birçoğunuz beni tanırsınız, ben Bendevi Palandöken. TESK Genel Başkanıyım. Bir zamanlar tabii size atıp tutan adamım. 'Bu fiyatlara bu sigortalar yapılır mı?', 'Hiç mi merhamet yok?' diyen adam benim." ifadesini kullandı.