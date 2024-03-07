Trafik sigortası ve kasko ücretleri cep yaktı! Araç sahipleri için dikkat çeken çağrı: “Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor”

Otomobil fiyatları tavan yapınca yükselen araç fiyatlarına paralel kasko ücretleri de son günlerde oldukça yükseldi. Zorunlu Trafik Sigortası'nda ise sigorta şirketleri ek hizmetler ekleyerek poliçe bedeline yüzde 50'ye yakın farklar çıkarıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafa trafik ve kasko sigortasında özel indirim yapılmalarını istedi. Palandöken, “Araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor” dedi.
Palandöken, AVEON Global sigorta tarafından düzenlenen acenteler toplantısına katıldı. Burada 81 ilden 580 sigorta acente ve iş ortağına seslenen Palandöken, “Türkiye’nin birçok şehrinden teşrif edip gelen değerli hanımefendiler ve beyler. Bundan sonraki süreçte hem bize bağlı esnaf sanatkarla sizler artık iş ortağı olacaksınız. Birçoğunuz beni tanırsınız, ben Bendevi Palandöken. TESK Genel Başkanıyım. Bir zamanlar tabii size atıp tutan adamım. 'Bu fiyatlara bu sigortalar yapılır mı?', 'Hiç mi merhamet yok?' diyen adam benim." ifadesini kullandı.
Palandöken, "Ben işimi yapıyorum. Siz nasıl bu işi yapıyorsanız, ben de onların hakkını arayacak adamım. Tabii ki ben de kendi kesimiminen menfaatlerini korumak için. Konuşacak bir adam lazım, o da biziz” diye konuştu.
Zaman zaman sigorta şirketleri ile çok takıştıklarını söyleyen Palandöken, “Sigorta şirketleriyle çok takışırız. Bu sigorta meselesini sizler de birinci ağızdan duyuyorsunuz, biliyorsunuz. İnsanlar sigorta yapmaktan imtina ediyor ama Allah göstermesin bir kaza olduğu zaman hele bizim ülkemiz gibi deprem sigortası başta olmak üzere, trafik, kasko sigorta ücretleri çok yüksek." değerlendirmesini yaptı.
Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor. Bu da esnafımıza ağır geliyor. Tabii talepler bize geliyor. Ben bildiğiniz üzere 415 mesleğin başkanıyım. Yani şoförün, kamyoncunun, taksicinin, demircinin, bakırcının, bakkalın, manavın, kasabın. Tarif etmeme gerek yok. Onların halini görüyorsunuz."
"Size çay getiren çay ocağı da dahil olmak üzere. Hepsini ben temsil ediyorum. Sizle olan münasebetlerini de biliyorum. Çünkü aynı şikayetleri size de yapıyorlar. 'Ödeyemiyoruz', 'Yapmayın.' Dolayısıyla bizim buradaki iş birliğimiz esnaf sanatkarın genelde işinin kolaylaşması, sigortanın zamanında yaptırılmasıdır”