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  4. Ultralüks yatlar Antalya'dan kapış kapış satılıyor! Rıhtımda bağlayacak yer kalmadı: 2024'te yeni rekora koşuyor

Ultralüks yatlar Antalya'dan kapış kapış satılıyor! Rıhtımda bağlayacak yer kalmadı: 2024'te yeni rekora koşuyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2024 11:39
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Dünyanın en ünlü lüks ve ultralüks yat üretimi merkezlerinden Antalya Serbest Bölge 2024'te de yine rekora koşuyor. Bölgede üretilen lüks yatlar ABD'den Ekvador'a birçok ülkede alıcı buluyor. 2023 yılında sektöre rekorla damgasını vuran bölgede şu an rıhtımda yat bağlayacak yer bulmakta güçlük çekiliyor. Lüks yatların görüntüsü de dikkat çekti.

Antalya Serbest Bölge'de, 2000 yılından 2024 yılı şubat sonuna kadar 705 lüks yat üretildi, 1 milyar 692 milyon dolar gelir sağlandı. 2023 yılında ise 93 lüks yat satışıyla rekor kırıldı. Şimdiyse yatların bağlayacak yer bulunamadığı bölge 2024 yılında yeni rekora hazırlanıyor.

Yerel Seçim 2024

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2023 yılını 1,1 milyar dolar ticaret hacmiyle kapadıklarını belirterek, bu hacmin yüzde 96'sının sanayi gruplarından oluştuğunu, yüzde 50'sinin Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiğini söyledi.

Bölgedeki 88 firmanın 30'unun yabancı sermaye, 50'sinin ise yat sektöründe olduğunu açıklayan Gürses, elektronik ve medikal sektörlerinin öne çıktığını kaydetti. Gürses, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 136 olduğunu söyledi.

"SATIŞ DEĞERLERİ TOPLAMI 143 MİLYON DOLAR"

"SATIŞ DEĞERLERİ TOPLAMI 143 MİLYON DOLAR"

2023 yılında Antalya Serbest Bölgesi tarihinde yat sektörünün hem adet hem uzunluk hem de gelir olarak rekor kırdığını belirten Gürses, "2023'te 1424 metre toplam uzunluğa sahip 93 yat, sahiplerine teslim edildi. Satış değerleri toplamı 143 milyon dolar.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ALICISI VAR

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ALICISI VAR

ABD, Rusya, İsrail, Vietnam, Hollanda, Ekvator gibi birçok ülkeye yat satışı yapıldı. 2023 yılında yat bakım onarıma ise 25 yat geldi, 10'u teslim edildi. 2023 yılı genel olarak iyi geçti. Özellikle önceki yıllarda yaptığımız altyapı yatırımlarının iyileştirilmesi ile bölgemizdeki yat sektörüne daha büyük boylarda yat siparişleri gelmeye başladı ve 2024'e hızlı başladık" dedi.

RIHTIMDA YAT BAĞLAYACAK YER KALMADI

RIHTIMDA YAT BAĞLAYACAK YER KALMADI

Mart ayından itibaren daha büyük boyda yatların denize inmeye başladığını anlatan Gürses, "Şu anda rıhtımda yat bağlayacak yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Bizim 2023 yılı Ekim ayından itibaren de bakım onarım anlamında bölgemize yoğun talep var. Şu an açık alanda yatlara yer vermekte büyük zorluk çekiyoruz. Güzel bir gelişme, neticede ülkemize ciddi katma değer yaratan bir sektör. Bu sayede özellikle yüksek gelirli tekne sahiplerine ülkemizde konaklama imkanı da yaratmış oluyoruz. Antalya'nın turizm faaliyetleriyle de paralel giden bir uğraş olarak nitelendirebiliriz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yat lüks yat fiyatları
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