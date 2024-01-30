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Uludağ'da HGS karmaşası: Tatilin bedeli ağır oldu, 10 katı ceza kesildi!

30.01.2024 12:41 | Son Güncelleme:
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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a kendi araçlarıyla çıkanlar, tatil dönüşü sürprizle karşılaştı. HGS'den geçen sürücülerin geçişleri uygulamada görünmedi, cezalar kesildi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Uludağ Milli Parkı gişelerine PTT tarafından konulan HGS'den geçen sürücüler, yaptıkları geçişler E-Devlet ve HGS uygulamalarında görülmeyince faturaları 10 kat ödemek zorunda kaldı. Gişelerden 10 kez giriş yapan bir sürücü katlanarak gelen 6 bin 600 liralık cezalı faturayı ödeyince “Benim Uludağ maceram bitti. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlara iyi tatiller diliyorum” dedi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Daha önce tek gişede HGS uygulaması yapan PTT; tam kapasiteli geçiş bilgisinin verilmediği gerekçesiyle 1 Ocak 2024 öncesi cezaları bulunan araç sürücülerinin www.hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine başvuruda bulunmaları durumunda geri ödemelerine başladı. Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a kendi araçları ile çıkmak isteyen vatandaşlar, tatil dönüşü katlamalı geçiş ücreti sürprizi ile karşılaştı. 1 Ocak 2024'ten itibaren tam zamanlı HGS uygulamasına geçen Uludağ Milli Parkı gişelerinde alışılagelen kuyruk olmayınca girişlerin ücretsiz olduğunu düşünen tatilciler, 60 liralık HGS geçiş ücretini 660 lira olarak ödemek zorunda kaldı.

Bursa'da yaşayan ve kış aylarında her hafta sonu tatilini Uludağ'da geçiren T.D'ye Uludağ Milli Parkı'na girişte HGS'yi fark etmeyip 15 günlük ödeme süresini geciktirince 10 defa giriş çıkış yaptığı için 6 bin 600 lira ceza kesildi. Otomobil girişi 60 lira olan Uludağ Milli Parkı'na 10 kez giriş yapan T.D. her girişi için 60 lira giriş ücreti ve 600 lira ceza ödemiş oldu.

E devlet ve diğer banka uygulamalarında Milli Parklardaki HGS geçişinin görünmediğini bu sebeple geçiş yaptığını bilmesine rağmen borcu görünmediği gerekçesiyle bir ödeme yapmadığını belirten T.D. "Bir tek PTT'nin Milli Parklar HGS geçişleri diye sınıflandırdığı bölümde borç bilgisi görünüyor onun dışında hiç bir yerde geçiş bilgileri ve borç kalanı görünmüyor. Kaldı ki bugüne kadar tek gişede HGS uygulaması vardı. bir gişe nakit olarak çalışıyordu. Her iki gişede HGS uygulaması başlamış ama haberimiz olmadı. Bunun çoğu kişi tarafından bilinmediğini düşünüyorum. Çünkü girişlerde kimseyle muhatap olmuyorsunuz kameralardan plakanıza giriş ücreti yansıyor. Bu tatilin bedeli bize çok ağır oldu. Bilgisi olmayanları biz buradan bilgilendirmek istiyoruz. Gelen bu cezalardan sonra benim Uludağ maceram bitti. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlara iyi tatiller diliyorum” dedi.

Tatilcilerin gişelerde uzun kuyruklara alışık olduğunu, HGS sisteminden haberdar olamadığını bu sebeple sürekli ceza ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Kirazlıyayla esnaflarından Özgür Plan “Buraya gelenler maalesef HGS'yi bilmiyorlar. Kimse buradaki yazıları okumuyor. Kimileri kart göstermek için araçlarından inip güvenlik arıyor. Buraya gelecek kişilere daha dikkatli ve duyarlı olmalarını tavsiye ederim. Uludağ Milli Park gişelerinde HGS sistemimiz var. HGS'si olmayanlarında giriş ücreti plakalara yazılıyor, 15 gün içerisinde PTT'ye ödeme yapabilirler” şeklinde konuştu.

Uludağ Milli Parkı'na kendi araçları ile girmek isteyen sürücüler motosiklet için 40 lira, otomobil için 60 lira, minibüs için 80 lira, midibüs için 300 lira otobüs için ise 600 lira giriş ücreti ödüyor. HGS'si olamayan sürücüler için giriş ücreti plakaya yazılıyor. Giriş yapan sürücüler 15 gün içerisinde PTT şubelerinden giriş ücretini ödeyebiliyor. 15 günü geçiren sürücülere ise geçiş ücretinin 10 katı kadar ceza uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
HGS Uludağ
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