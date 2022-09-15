Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak!3 koldan denetim

İkinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına, ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" koşulu getiren düzenleme bugün itibariyle resmen başladı. Yeni düzenlemeye göre İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu kapsamda, 16 Ağustos 2022'den önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre dün itibariyle sona erdi. Bugünden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine ise bugün başlanacak.