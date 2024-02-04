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Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Lüks otomobil satışı hız kesmedi

04.02.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı markalar belli oldu. En fazla otomobil satışını Renault yaptı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Renault ve Volkswagen markaları yer aldı - Ocak ayında 1625 Togg, 220 Tesla, 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, 2'şer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satıldı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA OTOMOBİL SATIŞINI RENAULT YAPTI

EN FAZLA OTOMOBİL SATIŞINI RENAULT YAPTI

Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi. Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞI HIZ KESMEDİ

LÜKS OTOMOBİL SATIŞI HIZ KESMEDİ

Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü. Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı. Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

ÇİN MARKALARININ SATIŞLARI

ÇİN MARKALARININ SATIŞLARI

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti. Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil marka satış
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