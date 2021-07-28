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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank araç kredisi faiz oranları! İşte bankaların otomobil kredisi ödeme planları...

28.07.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının yarısını geride bırakırken, araç piyasasındaki fiyatlar artmaya devam ediyor. Yeni bir otomobil alırken araç kredisi çekmek isteyenler için Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının kredi faiz oranlarını sizler için bir araya getirdik.

Araç satın almak isteyen pek çok kişi artan fiyatlar nedeniyle bankaların yolunu tutuyor. Aylarca önce aracını belirleyip, parasını biriktirenler, arabanın miktarına ulaşsa da ilk baktığı fiyattan çok farklı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Hayalindeki aracın bir kısmını araç kredisi ile ödemek isteyenler için Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın araç kredi faiz oranlarını araştırdık.

İşte bankaların otomobil kredisi ödeme planları...

ZİRAAT BANKASI ARAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANLARI

ZİRAAT BANKASI ARAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANLARI
Ziraat Bankası, hem sıfır hem de ikinci el araçlar için taşıt kredisi vermektedir. 60 aya kadar vade imkânı sunan Ziraat Bankası, kaskolu bir araç satın aldığınızda 50 bin TL’lik bir kredi çekiyorsanız, yüzde 1.61 faiz uyguluyor. Ödeme planı ise 48 ay. Aylık ödemeniz gereken taksit miktarı bu rakama göre 1599 TL.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ ÖDEME PLANI

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ ÖDEME PLANI
Halkbank, taşıt kredisi verdikleri müşterilerine borcu 2 ay erteleme imkânı sunuyor. Sıfır ve ikinci el araçlara göre taşıt kredi faiz oranı değişiyor. Örneğin 50 bin TL’lik sıfır bir araca taşıt kredisi çektiyseniz, 48 ayda yüzde 1,58 oranında faiz uygulanıyor. Aylık ödeme ise 1565 TL. İkinci el araçta ise yüzde 1,60’lık faiz oranıyla aylık ödeme miktarınız 1603 TL’ye çıkıyor.

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ ÖDEME PLANI

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ ÖDEME PLANI
Ziraat Bankası ve Halkbank’ın ardından Vakıfbank’ın taşıt kredisi ödeme planına bakıldığında yine 50 bin TL taşıt kredisi çeken birini düşünerek hesaplama gerçekleştireceğiz. Sıfır bir araç için 50 bin TL’lik taşıt kredisi çekmek istiyorsanız, yüzde 1,50 faiz oranı ile 48 ay boyunca aylık 1564 TL ödemeniz gerekiyor.
İkinci el araçlarda ise Vakıfbank diğer bankalarda olduğu gibi farklı rakamlar uygulamıyor. Sıfır araçta olduğu gibi aynı faiz oranı ve ödeme planı ile kredinizi çekebilirsiniz. Şunu da belirtmekte fayda var, bankadan kredi çektiğinizde banka aracılığıyla HGS/OGS ve kasko yapılması zorunlu tutuluyor.
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Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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