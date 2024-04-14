Zorunlu trafik sigortası sil baştan! Uygulama mayısta başlıyor! Zam gözüktü, en düşük trafik sigortası...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında peş peşe adımlar atılmaya devam ederken tarifeler de sil baştan değişiyor. Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem mayıs ayında başlıyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, “Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” dedi. Otomobiller için en düşük trafik sigortası 4 bin 28 liraya kadar yükseldi.
Her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatlarının, 2024’ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artırılmasına karar verildi.
Posta'da yer alan habere göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SDDK) bu oranları 2 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor.
Ocak ve şubat aylarında artış yüzde 10 oldu. Mart ve nisandaki artış ise yüzde 5’te kaldı.
Mayıs itibarıyla hesaplamada yeni bir evreye geçilecek. Bu tarihten sonra fiyatlar hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek.
Bu endeksi de asgari ücret artışı, enflasyon ve parça fiyatları belirleyecek.