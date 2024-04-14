Zorunlu trafik sigortası sil baştan! Uygulama mayısta başlıyor! Zam gözüktü, en düşük trafik sigortası...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında peş peşe adımlar atılmaya devam ederken tarifeler de sil baştan değişiyor. Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem mayıs ayında başlıyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, “Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” dedi. Otomobiller için en düşük trafik sigortası 4 bin 28 liraya kadar yükseldi.

