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Zorunlu trafik sigortası sil baştan! Uygulama mayısta başlıyor! Zam gözüktü, en düşük trafik sigortası...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.04.2024 09:04
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Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem mayıs ayında başlıyor. Hesaplamalarda yeni bir evreye geçildi. Sürücüler için zam gözüktü. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin yayınladığı son verilere göre; otomobiller için en düşük trafik sigortası 4 bin 28 liraya çıktı. Mayıs hesaplamaları için işte bilmeniz gereken detaylar...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında peş peşe adımlar atılmaya devam ederken tarifeler de sil baştan değişiyor. Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem mayıs ayında başlıyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, “Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” dedi. Otomobiller için en düşük trafik sigortası 4 bin 28 liraya kadar yükseldi.

Canlı Borsa

Her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatlarının, 2024’ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artırılmasına karar verildi.

Posta'da yer alan habere göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SDDK) bu oranları 2 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Ocak ve şubat aylarında artış yüzde 10 oldu. Mart ve nisandaki artış ise yüzde 5’te kaldı. 

MAYIS AYINDA YENİ DÜZENLEME

MAYIS AYINDA YENİ DÜZENLEME

Mayıs itibarıyla hesaplamada yeni bir evreye geçilecek. Bu tarihten sonra fiyatlar hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek.

FİYATLARI NE BELİRLEYECEK?

FİYATLARI NE BELİRLEYECEK?

Bu endeksi de asgari ücret artışı, enflasyon ve parça fiyatları belirleyecek.

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Zorunlu trafik sigortası fiyat mayıs tarife
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