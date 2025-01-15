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  4. 34 ev, sosyal tesis vardı! Sahildeki o tatil köyü yıkıldı... Duvara tırmanarak içeri girdiler, işte son hali

34 ev, sosyal tesis vardı! Sahildeki o tatil köyü yıkıldı... Duvara tırmanarak içeri girdiler, işte son hali

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 13:59
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde, sahilde inşa edilen 34 ev ve sosyal tesisin bulunduğu kaçak tatil köyü, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım çalışmasının 3 saatin ardından tamamlandığı öğrenildi. Yıkım süreci ve yıkılan kaçak tatil köyünün son hali havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

SAKARYA---SAHILDEKI-KACAK-TATIL-KOYU-YIK_516450_152866

Hissenet

SAHİLDEKİ KAÇAK TATİL KÖYÜ YIKILDI

Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti.

DUVARLARINA TIRMANARAK İÇERİ GİRDİLER

DUVARLARINA TIRMANARAK İÇERİ GİRDİLER

Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı.

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YIKILDI

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YIKILDI

Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı. (DHA)

İŞTE YIKILAN KAÇAK TATİL KÖYÜNDEN GÖRÜNTÜLER

İŞTE YIKILAN KAÇAK TATİL KÖYÜNDEN GÖRÜNTÜLER
Anahtar Kelimeler:
Sakarya tatil kaçak
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