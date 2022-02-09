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Birbiri ardına gelen zamlar onları da vurdu! Yerli turiste yüzde 100 zam

09.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbiri ardına gelen zamlar turizmciyi sezon öncesi vurdu. Turimde iç pazarda yüzde 25-30 seviyesinde fiyatların artması beklenirken, zam oranının yüzde 100'ü bulacağı açıklandı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, enerji başta olmak üzere yapılan zamların otellerin alım gücünü düşürdüğünü, bu yüzden fiyat artışlarının çok daha yüksek olacağını belirterek, bu yaz yerli turiste yansıyacak fiyat artışlarının yüzde 100'ü bulacağını söyledi.

Jolly CEO’su Mert Vardar, iç turizmde bu yıl ortalamada yüzde 40-50 fiyat artışı yaşanacağını; erken rezervasyondan ana sezona geçişte ise bu artışın yüzde 100’e varabileceğini söyledi.

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Vardar, dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT’te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirten Vardar, “Kasım, aralık ve ocak ayında kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir” dedi.

YÜZDE 25 OLACAKTI, ENERJİ ZAMLARI ARTIRDI

YÜZDE 25 OLACAKTI, ENERJİ ZAMLARI ARTIRDI
Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının yüzde 25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.
Vardar, “2022 ortalaması olarak yüzde 40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim yüzde 46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken rezervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan yüzde 100 artış olabilir. En az yüzde 40 ama bazı otellerde yüzde 100’lere varan artış bekliyoruz. Sezonda en az yüzde 60-100 arası daha pahalıya satış olacak” dedi.

10 MİLYON KİŞİNİN SEYAHAT ETMESİ BEKLENİYOR

10 MİLYON KİŞİNİN SEYAHAT ETMESİ BEKLENİYOR
Vardar, Jolly olarak iç turizmde kişi sayısı olarak yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi.
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise, artan fiyatlar ve düşen alım gücünün iç turizmi nasıl etkileyeceği ile ilgili bir soru üzerine, bu yıl iç pazarda daralma beklemediğini belirterek, seyahat acentaları vasıtasıyla 10 milyon kişinin seyahat etmesini beklediklerini söyledi. (REUTERS)
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