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  4. Sahillerde bayram yoğunluğu! Akın akın gelmeye devam ediyorlar, oteller tam kapasiteye ulaştı

Sahillerde bayram yoğunluğu! Akın akın gelmeye devam ediyorlar, oteller tam kapasiteye ulaştı

16.06.2024 13:42
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Antalya sahillerinde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Nem oranının yüzde 80'i geçtiği kent tatilcilerin adeta akınına uğrarken, vatandaşlar bayramın ilk gününde denizin keyfini çıkarıyor.

Kurban Bayramı tatilinde 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'ya gelişler devam ederken, kentin ünlü plajlarında yoğunluk dikkati çekiyor.

DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Konyaaltı Sahili'ne sabah erken saatlerden itibaren gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

NEM ORANI YÜZDE 80

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 80'i geçti.

Tatilciler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde, çok sayıda ziyaretçi Falez Seyir Terası’nda fotoğraf çektirirken, kurbanlıklarını kestikten sonra serinlemek için sahile gelenler de oldu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya sahil
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