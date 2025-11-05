Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN HAREKETLİ BİR YIL!

Uzun tatillerin bol olduğu yeni yıl, turizm sektöründe yoğun bir dönem anlamına geliyor. Oteller, tatil köyleri ve seyahat acenteleri, erken rezervasyon kampanyalarıyla talebe hazırlanıyor. Öte yandan üretim ve hizmet sektörlerinde ise bazı işletmelerin iş planlarını yeniden düzenlemesi bekleniyor.