Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil

Resmi takvim belli oldu. Çalışanlar şimdiden 2026 yılında kaç gün tatil yapabileceklerinin hesabını yapıyor. Gelecek yıl alınacak yıllık iznin toplam 1,5 aya varmasından dolayı 2026'ya "altın yıl-tatil yılı" adı veriliyor. Çalışanlar şimdiden, avantajlı takvime göre tatil planlarını yapmaya başladı. İşte 14 gün izin alarak 46 gün tatil...

Cansu Akalp

2026 yılı çalışanlar için adeta tatil yılı olacak. 2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Yeni yılda çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle uzun molalar mümkün olurken, bu durum turizm sektörünü canlandıracak.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil G1

Ramazan ve Kurban Bayramı başta olmak üzere birçok resmi tatil, hafta sonlarına denk gelerek uzun tatil fırsatları oluşturuyor.

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN HAREKETLİ BİR YIL!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil G2

Uzun tatillerin bol olduğu yeni yıl, turizm sektöründe yoğun bir dönem anlamına geliyor. Oteller, tatil köyleri ve seyahat acenteleri, erken rezervasyon kampanyalarıyla talebe hazırlanıyor. Öte yandan üretim ve hizmet sektörlerinde ise bazı işletmelerin iş planlarını yeniden düzenlemesi bekleniyor.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil G3

*Yılbaşı (1–4 Ocak): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabiliyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil G4

*Ramazan Bayramı (14–22 Mart): 4 gün izinle 9 günlük tatil imkânı.    

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23–26 Nisan): 1 gün izinle 4 gün tatil fırsatı.  

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1–4 Mayıs): Cuma gününe denk geliyor, 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil G5

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16–19 Mayıs): Pazartesi izin alınırsa 4 günlük tatil yapılabiliyor.

