Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2026 tatil yılı olacak: 14 gün izinle 46 gün tatil

2026 yılı çalışanlar için adeta tatil yılı olacak. 2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Yeni yılda çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle uzun molalar mümkün olurken, bu durum turizm sektörünü canlandıracak.
Ramazan ve Kurban Bayramı başta olmak üzere birçok resmi tatil, hafta sonlarına denk gelerek uzun tatil fırsatları oluşturuyor.
Uzun tatillerin bol olduğu yeni yıl, turizm sektöründe yoğun bir dönem anlamına geliyor. Oteller, tatil köyleri ve seyahat acenteleri, erken rezervasyon kampanyalarıyla talebe hazırlanıyor. Öte yandan üretim ve hizmet sektörlerinde ise bazı işletmelerin iş planlarını yeniden düzenlemesi bekleniyor.
*Yılbaşı (1–4 Ocak): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabiliyor.
*Ramazan Bayramı (14–22 Mart): 4 gün izinle 9 günlük tatil imkânı.
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23–26 Nisan): 1 gün izinle 4 gün tatil fırsatı.
*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1–4 Mayıs): Cuma gününe denk geliyor, 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün.
*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16–19 Mayıs): Pazartesi izin alınırsa 4 günlük tatil yapılabiliyor.
