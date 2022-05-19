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AB tanımlı genel yönetim borç stoku nedir?

19.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi gündemini meşgul eden ve ekonomi uzmanlarını yakından ilgilendiren önemli konulardan biri, kamunun borçluluk düzeyinin hesaplanmasıdır. Bu hesaplama yapılırken AB tanımlı genel yönetim borç stoku göz önünde bulundurulur. Bu şekilde hem kamunun finansal yapısı daha yakından gözlenebilir hem de genel yönetim alt sektördeki toplam borç stoku belirlenebilir.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku nedir?

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, ESA 95 (Avrupa Hesaplar Sistemi 95) kılavuzu çerçevesinde esas alınan bir borçtur.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Nedir?

EU-Defined General Goverment Debt Stock olarak da adlandırılan bu terim, genel yönetim borç stoku anlamına gelir. Merkezi yönetim başta olmak üzere; yerel yönetim kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarının hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçları ifade eder. Merkezi yönetim içerisinde döner sermaye ve bütçe dışı fonlar yer almaz. Sosyal güvenlik kuruluşlarında da işsizlik sigortası fonu hesaplamaya dâhil değildir. Bu borç stoku ESA 95 ( Avrupa Hesaplar Sistemi 95) metodolojisi ile hesaplanır.

Özellikle kamu borç stokunun belirlenmesinde de bu hesaplama şekli tercih edilir. Bu borç stoku bulunurken genel yönetim olarak ifade edilen iç ve dış borç stokları ele alınır. Sonrasında çıkan sonuçtan ayarlama kalemleri düşürülür. Son tutar ise gayri safi yurt içi hâsıla oranına bölünür.

Bütün bu hesaplamalardan sonra ise AB tanımlı genel yönetim nominal borç yükü ortaya çıkar.

AB tanımlı borç stoku hesaplanırken aşağıdaki hesaplama şekli ele alınır:

AB tanımlı genel yönetim borç stoku = merkezi yönetim borç stoku + yerel yönetim kuruluşları borç stoku + sosyal güvenlik kuruluşları borç stoku + ayarlama kalemleri ele alınarak hesaplama yapılmaktadır.

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