Açık mektup nedir? Finans sayfalarında sıkça rastlanan açık mektup örnekleri nelerdir?

Günümüzdem resmi işler için kullanılan çok fazla mektup türleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de açık mektuptur. Enflasyonda kriz olduğu zamanlarda TCMB, bu durumu hükümete bildirmek zorundadır. Banka için hesap verebilirlik kuralı oldukça önemlidir. Bu yüzden enflasyon alanında bir sorun çıktığında banka bunun nedenlerini ve çözümlerini açık mektup aracılığı ile devlet yetkililerine iletmektedir.

Açık Mektup Nedir?

TCMB Kanunu’nun kırk ikinci maddesinde açık mektubun hangi sebeplerle yazılabileceği açık bir şekilde belirtilmiştir.

Merkez Bankası her sene düzenli olarak enflasyon hakkında birtakım hedefler belirlemekte ve tahminler yürütmektedir. Bu tahminler içerisinde sene sonunda enflasyonun hangi noktada olabileceği hakkında öngörüler de vardır. Eğer enflasyon hedeflerinde şaşma veya herhangi bir sorun yaşanırsa, bütün bu önemli noktalar hükümete yazılı bir metin aracılığı ile bildirilir.

Açık mektup hükümete gönderilen yazılı bir metin olduğu kadar halka da açık bir metindir. Halkın finans alanındaki gelişmelerden haberdar olması önemlidir. Bu mektup içerisinde enflasyon hedeflerine neden ulaşılamadığından, bu hedefleri tutturmak için neler yapılabileceğinden bahsedilmektedir.

Açık Mektup Örneği

Bu mektup türüne özellikle yazılı mecralarda ve finans sayfalarında denk gelinmesi mümkündür. Günümüzde TCMB’nın hükümete gönderdiği birçok açık mektup örneği bulunmaktadır. Bu örneklerden biri ise aşağıda yer almaktadır.



