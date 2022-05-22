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Açık pozisyon nedir? Açık pozisyon tutarı nasıl hesaplanır?

19.05.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa piyasasını yakından takip eden yatırımcıların en çok karşılaştığı terimlerden biri açık pozisyondur. Sıklıkla döviz açıklarını ifade etmek için kullanılır. Bu terimin anlamı kullanıldığı alana göre değişiklik gösterir. Döviz açıklarında kullanıldığı gibi vadeli işlemlerde de bu terime rastlamak mümkündür. Açık pozisyon nedir?

Açık pozisyon nedir? Açık pozisyon tutarı nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • Açık Pozisyon Nedir?
  • Açık Pozisyon Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Açık pozisyon, borsa ve bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılan bir terimdir. Açık pozisyon nedir, açık pozisyon tutarı nasıl hesaplanır?

Açık Pozisyon Nedir?

Altın, hisse senedi, bono, döviz gibi varlıkların karşılığı olmadığında finansal durumlarda değişiklik gözlenir. Bu finansal durumun belirlenmesinde bu terim kullanılır. Menkul kıymetler gibi tüm finansal varlıkların aynı cinsten karşılıkları olmadığında açık pozisyon ortaya çıkar.

Açık pozisyon döviz işlemlerinde ve borsa işlemlerinde farklı anlamlarda kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon borsasında (VİOP) kısa ve uzun pozisyonlar bulunur.

Borsa piyasasında kısa ve uzun olmak üzere toplam 2 pozisyon mevcuttur. Bu iki pozisyonun ayrı ayrı toplamları sonucu ortaya çıkan sayı, açık pozisyon sayısıdır. Döviz sektöründe ise bu durum borsa piyasasına nazaran daha farklıdır. Döviz türü finansal varlıkların yükümlülüklerini yine döviz türü finansal varlıklar karşılamıyorsa ortaya döviz açığı çıkar. Bu döviz açığı da açık pozisyon olarak ifade edilir.

Açık piyasa işlemleri nedir?Açık piyasa işlemleri nedir?

Açık Pozisyon Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Açık pozisyon tutarı hesaplama işleminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir:

  • Özellikle vadeli işlemlerde bu pozisyon tutarı hesaplanırken faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihli işlemler dikkate alınmaz.
  • VİOP piyasasında ise piyasadaki uzun ve kısa pozisyon sayıları dikkate alınır.
  • Toplam uzun pozisyon sayısı ile toplam kısa pozisyon sayısına bakılarak açık pozisyon hesaplanır.
  • Açık pozisyon tutarı piyasadaki kısa pozisyon sayısının toplamına veya uzun pozisyon sayısının toplamına eşit olur.
  • Her menkul kıymet, altın veya döviz alımı karşısında bir satım pozisyonu bulunur.
  • Bu sebepten dolayı açık pozisyon sayısı “bir” olarak ifade edilir.
  • Açık pozisyon sayısı her gün sonunda açıklanır.
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