Açık pozisyon, borsa ve bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılan bir terimdir. Açık pozisyon nedir, açık pozisyon tutarı nasıl hesaplanır?

Açık Pozisyon Nedir?

Altın, hisse senedi, bono, döviz gibi varlıkların karşılığı olmadığında finansal durumlarda değişiklik gözlenir. Bu finansal durumun belirlenmesinde bu terim kullanılır. Menkul kıymetler gibi tüm finansal varlıkların aynı cinsten karşılıkları olmadığında açık pozisyon ortaya çıkar.

Açık pozisyon döviz işlemlerinde ve borsa işlemlerinde farklı anlamlarda kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon borsasında (VİOP) kısa ve uzun pozisyonlar bulunur.

Borsa piyasasında kısa ve uzun olmak üzere toplam 2 pozisyon mevcuttur. Bu iki pozisyonun ayrı ayrı toplamları sonucu ortaya çıkan sayı, açık pozisyon sayısıdır. Döviz sektöründe ise bu durum borsa piyasasına nazaran daha farklıdır. Döviz türü finansal varlıkların yükümlülüklerini yine döviz türü finansal varlıklar karşılamıyorsa ortaya döviz açığı çıkar. Bu döviz açığı da açık pozisyon olarak ifade edilir.

Açık Pozisyon Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Açık pozisyon tutarı hesaplama işleminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir: