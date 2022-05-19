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Alım opsiyonu nedir?

19.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alıcı ve satıcı için sigorta görevini üstlenen alım opsiyonu, herhangi bir menkul kıymetin, belirlenmiş bir fiyat üzerinden alıcı ve satıcı arasındaki değiş tokuş işlemidir. Alım opsiyonu, alıcısına dayanak varlığı alma hakkı tanır. Alıcının hakkını kullanmak istemesi halinde alım opsiyonu satıcısının, dayanak varlığı alıcıya satma zorunlulundan söz edilir.

Alım opsiyonu nedir?

İki taraf arasında yapılan sözleşmede opsiyona konu olan malın, finansal ürünün veya menkul kıymetin fiyatı yer alır. Bu fiyat üzerinden alıcı, söz konusu malı veya menkul kıymeti hiçbir yükümlülük altına girmeden satın alabilir. Ayrıca satın aldığı bu finansal ürünü yine aynı haklara sahip olarak satabilir.

Alım Opsiyonu Nedir?

Alım opsiyonu, opsiyon sahibine opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan satın alma hakkı verir.

Alım opsiyonu, sözleşmeye göre alıcı olan kişiye belli bir vade süresi içerisinde herhangi bir malı ya da menkul kıymeti belirli bir kullanım fiyatından alma hakkını tanır.

Vadeli işlem sözleşmeleri ile benzer özelliklere sahip olan alım opsiyonu sözleşmesinin yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak her iki taraf için de koruyucu etkileri vardır.

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