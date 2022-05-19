İki taraf arasında yapılan sözleşmede opsiyona konu olan malın, finansal ürünün veya menkul kıymetin fiyatı yer alır. Bu fiyat üzerinden alıcı, söz konusu malı veya menkul kıymeti hiçbir yükümlülük altına girmeden satın alabilir. Ayrıca satın aldığı bu finansal ürünü yine aynı haklara sahip olarak satabilir.

Alım Opsiyonu Nedir?

Alım opsiyonu, opsiyon sahibine opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan satın alma hakkı verir.

Alım opsiyonu, sözleşmeye göre alıcı olan kişiye belli bir vade süresi içerisinde herhangi bir malı ya da menkul kıymeti belirli bir kullanım fiyatından alma hakkını tanır.

Vadeli işlem sözleşmeleri ile benzer özelliklere sahip olan alım opsiyonu sözleşmesinin yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak her iki taraf için de koruyucu etkileri vardır.



