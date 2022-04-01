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Altcoin nedir, çeşitleri nelerdir? Altcoin nasıl ve nereden alınır?

01.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blockchain teknolojisinin en büyük hacme sahip kripto para birimi bitcoin'dir. Zamanla ilk kripto para olma özelliğini taşıyan bitcoin'e alternatif olarak üretilen pek çok altcoin mevcuttur. Altcoin, tek başına bir kripto para birimini ifade etmez. Bitcoin'in alternatifi tüm kripto paralar için bu terim kullanılır.

Altcoin nedir, çeşitleri nelerdir? Altcoin nasıl ve nereden alınır?

İçindekiler

  • Altcoin Nedir?
  • Altcoin Nasıl Alınır?
  • Altcoin Avantajları ve Dezavantajları
  • Altcoin Çeşitleri Nelerdir?

İlk kripto para olan Bitcoin’in piyasalardaki hızlı yükselişinin ardından buna alternatif olarak ortaya altcoinler çıktı. Kripto para borsasına ilginin bu kadar artmasıyla birlikte altcoin nereden alınır ve nasıl çalışır gibi sorular da büyük merak konusu oldu.

Altcoin Nedir?

Alternatives to Bitcoin ya da Bitcoin Alternatifleri kavramından türetilen Altcoinler, Bitcoin dışındaki kripto paralar için kullanılır. Bitcoin, şifrelenmiş kod dizini kullanılarak oluşturulan ilk merkeziyetsiz kripto paradır.

Bitcoin’e olan ilginin artmasının ardından kullanılan şifrelerin zorlukları da arttığı için ortaya birçok farklı kripto para çeşidi çıktı. Bitcoin dışındaki bütün bu kripto para birimlerine altcoin denir. Bunların yanında bazı hallerde piyasa değeri düşük olan kripto paraları ifade etmek amacıyla da bu terim kullanılır.

Bitcoin rüzgarının ardından piyasaya çıkan ilk altcoin Namecoin oldu. Ardından altcoin'lerin hızla artmasıyla birlikte Bitcoin’in piyasa değeri azalmaya başladı. Gelinen noktada piyasada binlerce altcoin bulunur.

Bitcoin baz alınarak üretilen altcoin'lerin fiyat hareketleri de öncü para birimi olan Bitcoin’i taklit eder. Ayrıca Altcoin işlemleri daha hızlı yapılabilir ve kullanım açısından da daha kolaydır. Üretim aşamasında profesyonel cihazlara ihtiyaç duyulmayan Altcoin'ler, evlerde kullanılan bilgisayarların işlemcileri ve ekran kartları kullanılarak rahatlıkla üretilebilir.

Altcoin Nasıl Alınır?

Altcoin satın alabilmenin en çok tercih edilen yolu borsadır. Kripto para borsasında satışa çıkarılan dijital paraları alabilmek için dijital bir hesap açmak gerekir. Açılan hesabın ardından dijital cüzdan oluşturularak Altcoin sahibi olunabilir. Edinilen bu sanal cüzdana para gönderilerek kripto para satın almaya başlanır. Ayrıca bu hesap kullanılarak para yatırma, çekme ve coin alım satım işlemleri rahatlıkla yapılabilir.

Türkiye’de ve dünyada kullanılan farklı kripto para borsaları bulunur. Bunlar arasında güvenli olanları seçtikten sonra kayıt olarak işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Alım satım işlemlerine başlayabilmek için güvenlik nedeniyle kimlik doğrulaması yapılması gerekir. Ayrıca günümüzde bazı mobil uygulamalar yoluyla ya da internet siteleri kullanılarak da alım yapmak mümkündür.

Bunların yanında madencilik yaparak altcoin üretmek de mümkündür. Ancak her altcoin madencilik yöntemiyle üretilmeye uygun değil. Maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle kripto para madenciliği ilk çıktığı zamanlardaki kadar kazanç sağlamamaktadır.

Altcoin Avantajları ve Dezavantajları

Bitcoin ile kıyaslandığı zaman altcoin'lerin birçok avantajı bulunur. Bunlar;

  • Kullanım kolaylığı ve konforlu olması,
  • Likidite bakımından yüksek olması,
  • İşlem ve kullanıcı gizliliğinin ön planda olması,
  • Madencilik işlemlerinin ucuz olması,
  • İşlem hızının Bitcoin’e nazaran çok daha yüksek olması ,
  • İstikrar,
  • Tekel olmaması,
  • Madencilik yapımının hızlanması amacıyla yapılan program ve algoritma değişiklikleri,
  • Finansal alanlara erişim kolaylığı,
  • Yatırımcıya kolaylık sağlayacak kadar çok altcoin bulunması şeklinde sıralanabilir.

Altcoin'lerin avantajları yanında dezavantajları da elbette bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Genel bilgisizlik sebebiyle altcoin'lerin yeteri kadar farkında olunmaması sonucunda piyasada fazla kabul görmemesi ve değerin düşmesi,
  • Güven kaybı riskinin fazla olması,
  • Piyasadaki dalgalanmaların güçlü olması,
  • Piyasa değerinin Bitcoin’e göre düşük olması şeklinde sıralanabilir.

Altcoinlerin değeri yatırımcıların ilgisi ile doğru orantılıdır. Yatırımcıda oluşacak en küçük bir panik bile altcoinin değer kaybetmesine ve hatta yok olmasına neden olabilir.

Altcoin Çeşitleri Nelerdir?

Altcoin'ler geliştikçe farklı türler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sabit paralar, güvenlik jetonları, yardımcı jetonlar ve madencilik tabanlı paralar bunlar arasında yer alır. Üretilen bu altcoin türleri şu şekilde açıklanabilir:

Sabit Paralı Altcoin

Kripto paralar mevcut para birimlerine bağlanarak oluşturulurlar. Dolar, euro ve altın gibi seçeneklerle altcoin'ler desteklenir.

Güvenlik Jetonları

İlk jeton teklifi denilen ICO ile başlar. Genellikle şirketler tarafından para toplamak için başlatılır.

Madenciliğe Dayalı Altcoin'ler

Bitcoin’e oldukça benzemektedirler. Sistemler blok oluşturmak için zorlu problemleri çözerek yeni paralar oluştururlar ve bir algoritma aracılığıyla üretilmezler.

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