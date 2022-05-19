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Avans nedir?

18.05.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avans, belirli bir mal veya hizmetin bedelinin bir bölümünün peşin olarak alınması, talep edilmesi gibi durumları ifade eder. Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen bu ödemeler, aynı zamanda muhasebe birimi tarafından da kayıt altına alınmaktadır. Avans nedir?

Avans nedir?

İngilizceden ana dilimize yerleşen avans terimi, ‘ön ödeme’ olarak da bilinir.

Avans nedir?

Bir mal veya hizmetin bedelinin bir kısmının mal veya hizmet sahibi kişiye asıl ödeme tarihinden önce ödenmesidir. Avansı şirketler verebileceği gibi, çalışanlar özel olarak da talep edebilirler.

Avans ödemeleri, sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilir. Muhasebe tarafından da kayıtları tutulmakla beraber ilgili kişinin hesabına söz konusu tutar yatırılır.

Ödeme dönemi geldiğinde ise kişinin aldığı avans tutarı düşülerek hesabına geri kalan kısım yatırılır.

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