İngilizceden ana dilimize yerleşen avans terimi, ‘ön ödeme’ olarak da bilinir.

Avans nedir?

Bir mal veya hizmetin bedelinin bir kısmının mal veya hizmet sahibi kişiye asıl ödeme tarihinden önce ödenmesidir. Avansı şirketler verebileceği gibi, çalışanlar özel olarak da talep edebilirler.

Avans ödemeleri, sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilir. Muhasebe tarafından da kayıtları tutulmakla beraber ilgili kişinin hesabına söz konusu tutar yatırılır.

Ödeme dönemi geldiğinde ise kişinin aldığı avans tutarı düşülerek hesabına geri kalan kısım yatırılır.

