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2025 yılında altının ne kadar olacağını açıkladı! Fed'in faiz kararı hem doları hem sarı madeni öyle bir etkileyecek ki...

12.12.2024 09:56
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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Düşüş ve yükselişleri ile yatırımcının göz bebeği olan sarı maden tekrar ivme kazanarak yatırımcısına kazandırmaya başladı. 18 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararını açıklamasının ardından altın nasıl fiyatlanacak merak ediliyor. İşte 12 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları...

2025 yılında altının ne kadar olacağını açıkladı! Fed'in faiz kararı hem doları hem sarı madeni öyle bir etkileyecek ki...

2025 yılına girmeden altın yine ivmesini kazanarak yükselişe geçti. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile altın fiyatları düşmeye başlamışken son günlerde tekrar yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. 18 Aralık 2024 tarihinde Fed'in faiz kararını açıklaması ile altının nasıl fiyatlanacağı ise merak ediliyor.

Anketler Aralık ayında da Fed'den faiz indirimi beklediğini belirtiyor. Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği konuşulsa da asıl sonuç 18 Aralık tarihinde belli olacak.

AVRUPA MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KARARINI AÇIKLAYACAK

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,5'den güne başladı.

ONS ALTIN İÇİN 2 BİN 750 DOLAR SEVİYESİ DİRENÇ NOKTASINDA

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin destek, 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Milliyet'e konuşan Ekonomist Belgin Maviş, sarı metal için konuştu. Maviş, bu hafta altının toparlanmaya başladığını aktararak, "İki günlük performansta ons altında yükseliş içeride de toparlanmayı beraberinde getirdi. Gram altında yıl sonu için 3 bin lira hedefi gerçekleşmiş oldu" sözlerini kullandı.

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FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel geldiğini belirten Maviş, Fed'in faiz indirimine devam edeceğine dair beklentilerin kuvvetli olduğunun altını çizerek, "Suriye’de yaşananlar, İsrail’in Golan Tepeleri’ne yerleşmesi ve Türkiye’nin bu konudaki bakış açısı, Rusya-Türkiye gibi etkin güçler arasında bundan sonra ne olacağına dair belirsizlikler altını güvenli liman yapmaya devam ederken, merkez bankalarının altın rezervlerindeki artışa devam etmeleri talebi artırıyor" dedi.

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2025 YILINDA 3 BİN 500 LİRAYI GÖREBİLİR

Gram altında 2025 yılında 3 bin 200 lira ile 3 bin 500 lira bandında hareketlenebileceğini belirten Maviş, 2025 yılında oluşabilecek jeopolitik gerilimlere dikkat çekti.

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DOLARDA SON DURUM NE?

Fed'in faiz kararına kadar doların biraz daha baskılanabileceğin kaydeden Maviş, sahte dolar vakaları nedeniyle ve, "Bankaların dolar alımları noktasında dikkatli olmaları gibi unsurlar doları bir parça baskılamış gibi gözüküyor şeklinde konuştu. Maviş, dolar için sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yabancıların da içeride olduğunu düşünecek olursak fazla bir hareketlilik görmeyeceğiz. Yıl sonunu 35 civarında bir dolar kuru ile kapatmamız mümkün olacaktır. 35 TL ve üzeri için Trump’ın ortaya koyacağı politikalar, ticaret savaşları, küresel riskler, Fed faiz kararı durumu şekillendirecektir.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
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Ons Altın / USD
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10:09
Çeyrek Altın
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% 0.05
09:54
Yarım Altın
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9.965,52
% 0.05
09:54
Ziynet Altın
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% 0.05
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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
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10:09

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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FED faiz kararı çeyrek altın kaç lira dolar ne kadar gram altın ne kadar
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