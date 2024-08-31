31 Ağustos çeyrek ve gram altın ne kadar? Altındaki hareketlilik sürüyor mu? Altın hafta sonu ne kadardan satılmaya başladı?

Geçtiğimiz hafta gram altın rekorunu defalarca tazelemişti. Altındaki hareketliliğin devam edip etmeyeceği ise vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki altın güne nasıl başladı?

Fed'in para politikası faiz kararını açıklamasına iki hafta kaldığı bugünlerde altın fiyatlarının dalgalanmaları devam ediyor. Altın bugüne yatay bir seyirle başlamış olmasına rağmen herhangi bir hareketliliğin olabilme ihtimalinden dolayı yatırımcı altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

31 Ağustos günü gram altın, 2 bin 742 TL olarak satılırken; çeyrek altın 4 bin 514 TL'den satışa sunuldu. Kapalıçarşıda gram altının fiyatı ise 2 bin 815 TL'den alıcı buldu. Kapalıçarşıda çeyrek altın ise 4 bin 592 TL'de satışa çıktı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise hafta sonuna 18 bin 441 TL'den satıldı. Kapalıçarşıda Cumhuriyet altını 18 bin 852 TL'den alıcı buldu.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise 2 bin 503 dolardan satışa çıktı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise altın alıcısını şu sözlerle uyardı, "Yıl sonuna kadar gram altın tarafında 3000 lira ile 3500 lira aralığında hedefimiz bulunuyor. Ons altındaki yükselişler de aynı şekilde devam edecektir ve 2800 dolarlık bir beklenti güncelliğini koruyor. Altında kısa süreli düşüşlere aldanıp elindekini satanlar, yerine yenisini koyamayacak” cümlelerini kurdu.