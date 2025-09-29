FİNANS

5000 TL'den sonra gram altın için yeni rakam geldi! 'Varlıklarına varlık katabilirler'

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ve ons altın yeni haftaya da rekorlar kırarak başladı. Gram altında en yüksek 5122 TL seviyesi görülürken ons altın ise 3831 dolar seviyesini test etti. Peki, gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın ne kadar oldu? Uzman isimden altın fiyatlarına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın tahminleri...

Hande Dağ

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 5122 TL ile, ons altın ise 3831 dolar ile en yüksek seviyelerini gördü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Altın daha da yükselecek mi yoksa düşecek mi? Altın yatırımcısı gözünü altın fiyatlarındaki hareketlerden ayıramazken uzman isimlerden de değerlendirmeler geliyor. Peki, Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"DAHA DA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Ekol TV yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amcalar şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta zaten her geçen gün bir rekor üstünde rekorla bir açılış yapıyordu. Bugün yani haftanın ilk gününde de rekorla başladı. Sabah saatlerinde gram altın TL 5260 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altının fiyatı 3800 doları aştı. Bizim bu yıl içerisinde 3800 ile 4.000 dolar arasında bir hedef fiyatlamamız vardı ki 3800 olan fiyatı gördü ve bu ons fiyatının yükselmesinin daha da beklemekteyiz önümüzdeki süreçte.

Bunun için tabii belli başlı nedenler var. Amerika'da da bu yıl ilk defa Eylül ayında Fed tarafından bir faiz indirimi gerçekleşti. Bu faiz indirimi yıl sonuna kadar iki kez daha biz beklemekteyiz. Geçen hafta Amerika tarafından açıklanan ekonomik veriler Amerika Merkez Bankası Fed'in biraz daha parasal gevşemeyi yapacağına yönelik bizlere sinyaller veriyor. Ekim ayında ve Kasım ayında olmak üzere Amerika tarafından birer kez daha faiz indirimi gelecektir.

"GRAM ALTINDA YİNE REKORLAR GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Piyasalar baktığımız zaman aslında bunları yavaş yavaş fiyatlıyorlar. Ons altın Eylül ayında çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. 3.400 dolardan 3.800 dolara kadar yükseldi. Bir ayda 400 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Bu yükseliş döneminin önümüzdeki süreçte de devam etmesini, gram altın TL'de de yine rekorlar gelmesini biz beklemekteyiz.

Dövizde baktığımız zaman bir düşüş söz konusu. Bu aslında ons altının da yükselmesini tetikliyor. Yani dövizdeki düşüş ons altının altının da yükselmesini tetikliyor ve daha da hızlı çıkmasına sebep oluyor. Baktığımız zaman aslında döviz eskisi kadar, dolar eskisi kadar dünya çapında bir güçlü para birimi olmaktan yavaş yavaş çıkıyor ve bu da değerli madenlere, değerli metallere yönelimi sağlıyor. Altına da talep oldukça fazla olduğu için ons altındaki fiyatları her geçen gün yukarıya doğru tırmandırıyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ SÜRER Mİ? ALTIN DÜŞER Mİ?

Belki bir miktar bir düzeltme gelebilir. Şu an gram altın TL 5250 lira hani dersek maksimum belki ons bazında 100 dolar 150 dolarlık bir düşüş gelebilir ama bu düşüşte kısmi bir düşüş olacaktır. Yani kısa süreli bir düşüş olacaktır. Altın, orta ve uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya muhakkak devam edecektir. Yani yatırımcılar fiyat düştüğü zaman hani panikle bir panik satımı yapmasınlar. Aksine hani varlıklarına biraz daha varlık katabilirler.

YIL SONU ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Bizim bu yıla ilk başlarken gram altın TL'de 2025 sonunda 5.000 lira gibi bir hedefi hedefimiz vardı. Eylül ayında 5.000 lira hedefi geldi. Şu andan itibaren 5.500 lira gibi bir hedefimiz var. Ons altında da 3800 - 4.000 dolarları hedefliyoruz. Yani baktığımız zaman çok uzak bir rakam değil artık 5500 lira. Çünkü gram altın neredeyse 5250 liraya geldi. Yani yüzde 5'lik bir artış yaşansa e gram altında zaten 5.500 liraya gelecektir"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

29 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 16.38 itibarıyla 3825 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 16.24 itibarıyla 5109 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 16.36 itibarıyla 8.353 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 16.28 itibarıyla 16.702 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 16.41 itibarıyla 35.019 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 16.41 itibarıyla 85.062 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.108,71
5.109,27
% 1.67
16:55
Ons Altın / TL
159.093,68
159.156,09
% 1.81
17:10
Ons Altın / USD
3.826,98
3.827,45
% 1.78
17:10
Çeyrek Altın
8.173,94
8.353,66
% 1.67
16:55
Yarım Altın
16.296,79
16.707,32
% 1.67
16:55
Ziynet Altın
32.695,75
33.312,46
% 1.67
16:55
Cumhuriyet Altını
34.588,00
35.111,00
% 0.73
16:31
