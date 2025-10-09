FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

9 Ekim altın fiyatları: Gram altın tarihi zirveden sonra geriledi!

9 Ekim 2025 itibarıyla gram altın fiyatları, önceki günlerdeki tarihi zirvesinin ardından gerileme gösteriyor. Uzmanlar, düşüşün arkasında yatan iki temel faktöre dikkat çekiyor: Dolar endeksindeki yükseliş ve küresel piyasalardaki risk iştahının artması.

9 Ekim altın fiyatları: Gram altın tarihi zirveden sonra geriledi!

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatı, tarihi zirvesinin ardından düşüşe geçti. İşte güncel altın fiyatları ve düşüşün ardındaki nedenler...

Altın piyasası, 9 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcıların yakından takip ettiği bir seyir izliyor. Gram altın fiyatı, sabah saatlerinde 5.406,04 TL seviyesinde işlem görüyordu. Çeyrek altın ise 8.838,88 TL'den alıcı buluyordu. Ons altın fiyatı ise 4,026 dolar seviyesindeydi. Daha önceki günlerde tarihi zirvelere ulaşan altın fiyatları, son saatlerde düşüş eğilimine girdi. Bu düşüşün temel nedenleri arasında dolar endeksindeki yükseliş ve küresel piyasalardaki risk iştahının artması gösteriliyor. Dolar endeksindeki yükseliş, altının dolar bazında daha pahalı hale gelmesine neden olurken, küresel piyasalardaki risk iştahının artması ise yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan talebini azaltıyor.

Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktörün bulunduğunu ve piyasanın sürekli değişkenlik gösterdiğini hatırlatan uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasayı yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörün etkisi altında dalgalanan altın piyasası, yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Düşüşler, yatırımcıların altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, 9 Ekim 2025 itibarıyla gram altın fiyatları, tarihi zirvesinin ardından düşüşe geçmiş durumda. Dolar endeksindeki yükseliş ve küresel piyasalardaki risk iştahının artması, düşüşün temel nedenleri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasayı yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Altın piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi beklenirken, yatırımcıların kararlarını dikkatli bir şekilde vermeleri büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı!Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı!
Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı! İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda yeni gelişmeÇok sayıda kişi gözaltına alınmıştı! İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda yeni gelişme

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.378,32
5.378,92
% -0.71
17:45
Ons Altın / TL
167.864,58
167.896,23
% -0.36
18:00
Ons Altın / USD
4.023,45
4.023,84
% -0.43
18:00
Çeyrek Altın
8.605,30
8.794,53
% -0.71
17:45
Yarım Altın
17.156,82
17.589,06
% -0.71
17:45
Ziynet Altın
34.421,22
35.070,55
% -0.71
17:45
Cumhuriyet Altını
37.559,00
38.119,00
% -1.53
17:05
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.