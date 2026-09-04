ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

Küresel piyasalarda yatırımcıların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentiler doğrultusunda gelen rakamların ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişilik artış kaydetti. Böylece istihdamdaki yükseliş, son 12 aylık ortalamanın üzerine çıktı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.



İSTİHDAM 162 BİN KİŞİ ARTTI

ABD’de tarım dışı istihdamın ağustos ayında 162 bin artmasıyla birlikte işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına yönelik beklentilerinde de önemli rol oynuyor.

İstihdam rakamlarının Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri doğrudan etkileyebilmesi nedeniyle veri sonrasında altın piyasasında oynaklık arttı.



ONS ALTINDA YÜZDE 2’Yİ AŞAN HAREKET

Dün ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının ardından ons altın yüzde 2’nin üzerinde sert yükselmişti. Değerli metal, bugün sabah saatlerinde 4.480 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışırken, yurt içi piyasalarda gram altın 6.900 TL bandında işlem görüyordu.

Ancak ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından ons altında yön aşağı döndü.



GRAM ALTIN 6.850 LİRAYA GERİLEDİ

Saat 15:32 itibarıyla ons altın yüzde 2 değer kaybıyla 4.380 dolar seviyelerinde kayda geçti. Ons altındaki gerileme iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı.

Gram altın da düşüşün etkisiyle 6.850 lira seviyelerine kadar çekildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (4 EYLÜL 2026 CUMA)

İşte altın fiyatlarında son durum...



Gram altın: Alış 6.855,10 TL – Satış 6.856,05 TL

Gram altın (Kapalı Çarşı): Alış 6.807,33 TL – Satış 6.813,59 TL

Ons altın: Alış 4.401,47 dolar – Satış 4.402,08 dolar

Çeyrek altın: Alış 10.968,16 TL – Satış 11.209,65 TL

Çeyrek altın (Kapalı Çarşı): Alış 10.891,72 TL – Satış 11.140,22 TL

Yarım altın: Alış 21.867,78 TL – Satış 22.419,29 TL

Yarım altın (Kapalı Çarşı): Alış 21.715,38 TL – Satış 22.280,44 TL

Cumhuriyet altını: Alış 45.320 TL – Satış 46.005 TL