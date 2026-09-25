MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL / Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Tera Fon’un yatırımcı yapısına ilişkin tespitlere yer verildi.

MASAK raporunda yer alan 31 Aralık 2024 tarihli verilere göre, fonun TEFAS’a açılmasından önce toplam 11 yatırımcısı bulunuyordu.

Bunların ikisini Tera şirketleri, dokuzunu ise gerçek kişiler oluşturuyordu.

FONUN YÜZDE 99,38’İ İKİ TERA ŞİRKETİNDEYDİ

Rapordaki verilere göre fonun açık ara en büyük yatırımcısı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak kayıtlara geçti.

31 Aralık 2024 itibarıyla yatırımcı dağılımında;

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüzde 76,20 pay ve 9.598.197 bakiye,

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ise yüzde 23,18 pay ve 2.920.391 bakiye ile yer aldı.

Böylece iki Tera şirketinin fondaki toplam payı yüzde 99,38’e ulaştı.



Emre Tezmen

TEZMEN AİLESİNDEN İKİ İSİM DE LİSTEDE

MASAK raporundaki yatırımcı listesinde dikkat çeken başka isimler de yer aldı.

Raporda Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen de fon yatırımcıları arasında gösterildi.

Dilara Tezmen’in yüzde 0,14 pay karşılığında 17.080, Sinan Tezmen’in ise yüzde 0,07 pay karşılığında 8.540 bakiyeye sahip olduğu kaydedildi.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ile bu üç isim birlikte değerlendirildiğinde, beş yatırımcının fondaki toplam ağırlığının yüzde 99,59’a ulaştığı görüldü.

Rapordaki verilere göre söz konusu beş yatırımcının toplam bakiyesi ise 12.544.635 olarak kayıtlara geçti.

MASAK RAPORUNDA 9 GERÇEK KİŞİ YATIRIMCI

Raporda Tera şirketlerinin dışında dokuz gerçek kişinin fon yatırımcısı olduğu belirtildi.

31 Aralık 2024 tarihli verilere göre gerçek kişi yatırımcıların dağılımı şöyle:

Akif Dağdelen: Yüzde 0,00 pay, 95 bakiye. Raporda 1957 doğumlu olduğu ve İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet ettiği bilgisine yer verildi.

Ali Yürüdü: Yüzde 0,04 pay, 5.547 bakiye. Raporda hakkında sermaye piyasalarına ilişkin suçlar kapsamında daha önce işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

Dilara Tezmen: Yüzde 0,14 pay, 17.080 bakiye. Raporda Emre Tezmen’in kızı olduğu belirtildi.

Ethem Umut Beytorun: Yüzde 0,00 pay, 427 bakiye. Raporda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

İhsan Çimen: Yüzde 0,15 pay, 19.450 bakiye. Raporda eski HSBC Bank çalışanı ve emekli devlet memuru olduğu belirtildi.

Sinan Tezmen: Yüzde 0,07 pay, 8.540 bakiye. Raporda Emre Tezmen’in oğlu olduğu bilgisine yer verildi.

Türker Vancı: Yüzde 0,04 pay, 5.000 bakiye. Raporda Ankara Barosuna kayıtlı avukat olduğu belirtildi.

Uğur Sungar: Yüzde 0,05 pay, 6.070 bakiye. Raporda Kara Kuvvetlerinden emekli piyade albay olduğu bilgisine yer verildi.

Ümit Aydın: Yüzde 0,12 pay, 15.499 bakiye. Raporda 1976 doğumlu olduğu ve Norveç’in Aalesund kentinde ikamet ettiği belirtildi.

TERA YÖNETİMİYLE BAĞLANTILI İSİM DE YATIRIMCILAR ARASINDA

Rapordaki tabloya göre fonun yatırımcı yapısında yalnızca iki Tera şirketi değil, şirket yönetimi ve Tezmen ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen isimler de bulunuyor.

Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu kaydedilen Ethem Umut Beytorun’un fon yatırımcıları arasında yer aldığı görülüyor.

MASAK’ın soruşturma dosyasına sunduğu mali inceleme kapsamında yer alan bu veriler, Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önce yatırımcı paylarının çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki yatırımcıda toplandığını ortaya koyuyor.