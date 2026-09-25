FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Tera Fon’un TEFAS’a açılmadan önceki yatırımcı yapısına ilişkin dikkat çeken veriler yer aldı.

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL / Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Tera Fon’un yatırımcı yapısına ilişkin tespitlere yer verildi.

MASAK raporunda yer alan 31 Aralık 2024 tarihli verilere göre, fonun TEFAS’a açılmasından önce toplam 11 yatırımcısı bulunuyordu.

Bunların ikisini Tera şirketleri, dokuzunu ise gerçek kişiler oluşturuyordu.

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler 1

FONUN YÜZDE 99,38’İ İKİ TERA ŞİRKETİNDEYDİ

Rapordaki verilere göre fonun açık ara en büyük yatırımcısı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak kayıtlara geçti.

31 Aralık 2024 itibarıyla yatırımcı dağılımında;

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüzde 76,20 pay ve 9.598.197 bakiye,

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ise yüzde 23,18 pay ve 2.920.391 bakiye ile yer aldı.

Böylece iki Tera şirketinin fondaki toplam payı yüzde 99,38’e ulaştı.

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler 2
Emre Tezmen

TEZMEN AİLESİNDEN İKİ İSİM DE LİSTEDE

MASAK raporundaki yatırımcı listesinde dikkat çeken başka isimler de yer aldı.

Raporda Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen de fon yatırımcıları arasında gösterildi.

Dilara Tezmen’in yüzde 0,14 pay karşılığında 17.080, Sinan Tezmen’in ise yüzde 0,07 pay karşılığında 8.540 bakiyeye sahip olduğu kaydedildi.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ile bu üç isim birlikte değerlendirildiğinde, beş yatırımcının fondaki toplam ağırlığının yüzde 99,59’a ulaştığı görüldü.

Rapordaki verilere göre söz konusu beş yatırımcının toplam bakiyesi ise 12.544.635 olarak kayıtlara geçti.

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler 3

MASAK RAPORUNDA 9 GERÇEK KİŞİ YATIRIMCI

Raporda Tera şirketlerinin dışında dokuz gerçek kişinin fon yatırımcısı olduğu belirtildi.

31 Aralık 2024 tarihli verilere göre gerçek kişi yatırımcıların dağılımı şöyle:

Akif Dağdelen: Yüzde 0,00 pay, 95 bakiye. Raporda 1957 doğumlu olduğu ve İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet ettiği bilgisine yer verildi.

Ali Yürüdü: Yüzde 0,04 pay, 5.547 bakiye. Raporda hakkında sermaye piyasalarına ilişkin suçlar kapsamında daha önce işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

Dilara Tezmen: Yüzde 0,14 pay, 17.080 bakiye. Raporda Emre Tezmen’in kızı olduğu belirtildi.

Ethem Umut Beytorun: Yüzde 0,00 pay, 427 bakiye. Raporda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

İhsan Çimen: Yüzde 0,15 pay, 19.450 bakiye. Raporda eski HSBC Bank çalışanı ve emekli devlet memuru olduğu belirtildi.

Sinan Tezmen: Yüzde 0,07 pay, 8.540 bakiye. Raporda Emre Tezmen’in oğlu olduğu bilgisine yer verildi.

Türker Vancı: Yüzde 0,04 pay, 5.000 bakiye. Raporda Ankara Barosuna kayıtlı avukat olduğu belirtildi.

Uğur Sungar: Yüzde 0,05 pay, 6.070 bakiye. Raporda Kara Kuvvetlerinden emekli piyade albay olduğu bilgisine yer verildi.

Ümit Aydın: Yüzde 0,12 pay, 15.499 bakiye. Raporda 1976 doğumlu olduğu ve Norveç’in Aalesund kentinde ikamet ettiği belirtildi.

TERA YÖNETİMİYLE BAĞLANTILI İSİM DE YATIRIMCILAR ARASINDA

Rapordaki tabloya göre fonun yatırımcı yapısında yalnızca iki Tera şirketi değil, şirket yönetimi ve Tezmen ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen isimler de bulunuyor.

Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu kaydedilen Ethem Umut Beytorun’un fon yatırımcıları arasında yer aldığı görülüyor.

MASAK’ın soruşturma dosyasına sunduğu mali inceleme kapsamında yer alan bu veriler, Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önce yatırımcı paylarının çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki yatırımcıda toplandığını ortaya koyuyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'dan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu! 5 kişinin lisansları iptal edildiSPK'dan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu! 5 kişinin lisansları iptal edildi
Birevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmi izin süreci başladıBirevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmi izin süreci başladı

Anahtar Kelimeler:
MASAK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

Ses kayıtları yıllar sonra ortaya çıktı: "Bir yanlışlık var bu işte"

Ses kayıtları yıllar sonra ortaya çıktı: "Bir yanlışlık var bu işte"

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü...

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü...

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.