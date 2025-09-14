Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son günlerde altın, peş peşe kırdığı rekorlarla herkesin gündeminde. Altının art arda kırdığı rekorlarla beraber sahtecilik de ön plana çıktı. Peki, altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Gerçek altınla sahte altın nasıl ayırt edilir? Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte detaylar ve canlı altın fiyatları...

"DÜŞÜK AYARLI BİREBİR TAKLİT ÜRÜNLERİ İNTERNETTE ÇOK SATIYORLAR"

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları çok konuşulduğu zaman, çok piyasalarda yoğun bir şekilde transferi olduğu zaman veya vatandaşlar altına çok ilgi duyduğu zaman maalesef dolandırıcılar yine vatandaşları tuzağına düşürüyor. Genelde düşük ayarlı birebir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım. Çünkü dolandırıcılar, kalpazanlar artık modern teknolojiyi kullanıyorlar. Çok ciddi anlamda kuyumcu atölyesi gibi çalışıyorlar. Mümkün olduğunca fiziki olarak kuyumcudan altın almak gerekiyor"

"ÇARŞI PAZARDA SATILMASININ YASAKLANMASI LAZIM"

Önündeki çeşitli altınları gösteren Memiş, "22 ayar burma bileziğin aynısını dışarıda böyle çarşı pazarda 50 liraya 100 liraya satıyorlar. Kimse anlamaz, yani bu modern bir teknoloji olduğu için artık gözüyle ayırt edemeyecek özelliklere sahip olan sahteliklerden bahsediyoruz" dedi. Gerçek çeyrek altın ve sahte çeyrek altını gösteren Memiş "Gerçek çeyrek altın, sadece basım yetkisi Darphane Genel Müdürlüğüne aittir ama gerçek fotoğrafını internetten paylaşıp şu şekilde size çeyrek gönderiyorlar" diyerek sahte olanı da gösterdi. Devamında Memiş "Dikkat ederseniz boyutu, rengi bir hepsi aynı, sahte. Yani bunu vatandaş birebir anlaması güç. Bunu internette zaten gerçek fotoğrafını paylaşıyorlar. Siz geldikten sonra anlıyorsunuz ama ya da bozdurmaya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Bunu çarşı pazarda zaten 50 liraya satıyorlar. Art niyetli, kötü niyetli insanlar da akrabalarının, eşinin, dostunun yanına giderken böyle uyanıklık yapıyorlar. Çarşı pazarda bilerek ve isteyerek bunları satın alıyorlar. Ondan sonra sektörün itibarı zedeleniyor. Halbuki bunun çarşı pazarda satılmasının yasaklanması lazım" şeklinde konuştu.

"ARTIK YENİ YASAL DÜZENLEMELER GELECEK! BÜTÜN ÜRÜNLERİN ARTIK BİREBİR TAKLİDİ YASAKLANACAK"

Devamında Memiş "Tabii bu konularla alakalı ben iki ay önce Ticaret Bakanımızla bir görüşme yaptım. Artık yeni yasal düzenlemeler gelecek. Bütün ürünlerin artık birebir taklidi yasaklanacak. Örneğin Reşat beşi bir yerde dediğimiz altın... Bu altının birebir aynısını, internete fotoğrafını koyuyorlar. Size şöyle birebir taklit gönderiyorlar. Dediğim gibi bunların basım yetkisi Darphane Genel Müdürlüğü'nde olduğu için yine burada vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşıyor" dedi.

Paketli gram altınla ilgili de örnek veren Memiş, hem gerçek olan paketli gram altını hem de birebir, içinde gümüş olan, katkısı olan gram altını gösterdi. Memiş "Ama dikkat ederseniz birebir aynı ve rafinelerin patentlerini yazıyorlar. Bu sadece çeyrek altında, gram altında geçerli değil. 14 ayar künye dediğimiz künye parçası... Şunun klips kısmına, patentine, ayarına bir rafinenin burada bir üretim mağazasının patentini basıyorlar ve dolayısıyla bu altın kaplama olduğu için dışı bunun altın kaplama ama içi değil" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK DİKKAT ETMESİ LAZIM"

Sahte altınları test eden Memiş "Normalde asitli dayanıklı bir madendir altın. Yani asidi değdirdiğimiz zaman normalde silmemesi gerekiyor. Bunu testini yaptığımız zaman 14 ayar ayar suyunu bunun üzerine değdireceğiz. Gördüğünüz gibi silmedi çünkü dışı altın kaplama. Ancak bunun içini kestiğiniz zaman iç tarafını mihenk taşına sürmeniz gerekiyor. İç tarafı sürdüğünüz zaman da bunun gerçek altın olup olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Şöyle sürelim; gördüğünüz gibi siliyor. Ve bunlar altın kaplama olduğu için vatandaş bunun birebir altın veya içinde farklı madenlerin katkısı olduğunu bilemiyor. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

"4920 TL OLAN GRAM ALTINI İNTERNETTE 4000 TL'YE GÖRÜRLERSE ORAYI TERK ETSİNLER"

Devamında Memiş "Tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Özellikle mesela gram altın 4920 lira seviyesinde. İnternette 4000 gibi bir rakam görürlerse orayı terk etsinler. Dolandırıldığını anlasın. Orada dolandırılıyor ve o alanı terk etsinler. Hani 20 lira 30 lira gram altın tarafında oynayabilir ama o kadar fahiş fiyatlar oynamaz" dedi.

İNTERNETTEN ALTIN ALIŞVERİŞİNE DİKKAT

Sahte altınlarla ilgili konuşan Memiş "Bu çarşı pazarda satıldığı için kötü niyetli insanlar genelde düğün salonlarında, nişanda taktığı için karanlık ortamda zaten ayırt edemiyorsunuz. Anca gelin ve damat onu düğünden sonra kuyumcuyu bozmaya geldiği zaman bunun sahteliği ortaya çıkıyor veya bu gerçeğinin fotoğrafını internette paylaşıyor. Size paketle bunu gönderiyorlar ama ulaşamıyorsunuz. Yurt dışı linkleri üzerinden bu dolandırıcılığı yaptıkları için karşılığında bir muhatap yok. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın en önemli hususu internetten alışveriş yaparken Türkiye'nin kurumsal mağazaları var, oraları tercih etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

KUYUMCUDAN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

"Kuyumcudan alırken ne yapmak gerekiyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?" sorusuna da yanıt veren Memiş "Bir şey yapmasına gerek yok. Kuyumcular Ticaret Bakanlığına bağlı işletmelerdir. O zaten darphane tarafından üretilen ürünleri satıyor. Kuyumcularda herhangi bir problem yok. Esnaf yani sonuçta, böyle bir şey olasılığı bile yok yani. Ama sonuç itibarıyla burada en büyük problem internetten satışlar. O yüzden diyoruz internetten satış yapma zorunluluğu veya alma zorunlu olan vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka kurumsal mağazaları tercih etmesi lazım ve mümkün olduğunca fiziki olarak kendi kuyumcusundan bunu alması lazım. Ama dediğim gibi burada taklit ürünler birebir ürünlerin artık yapımı daha çok kolay ve özellikle çeşitli dolandırıcılık hadiseleri var. Ya düşük ayar oluyor ya içinde farklı maden oluyor ya taklit oluyor. Dolayısıyla burada çok ciddi mağduriyetler var. Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığının bu konuyla ilgili bir çalışması olacaktır. Kamuoyuna açıklayacaklardır" dedi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

14 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 3643 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 4845 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 7922 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 15 bin 845 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 33 bin 72 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 80 bin 393 TL seviyesinde.