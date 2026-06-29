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Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isim 3 kritik şarta dikkat çekti!

Altın fiyatlarında son durum! 29 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.100 TL ve ons fiyatı 4.070 dolardan güne başlıyor. Son düşüşün ardından “altın alınır mı, satılır mı” soruları artarken Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, 3 kritik şarta dikkat çekti.

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isim 3 kritik şarta dikkat çekti!
Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda yeni hafta ABD’de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere önemli bir veri gündemi ile başlarken; altın fiyatlarında ilk işlemler hafif de olsa satış baskısına işaret ediyor.

Cuma günü 4.088 dolardan kapanış yapan ons altın, TSİ 06:10 itibarıyla 4.070 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 29 Haziran 2026 gram altın fiyatı ise 6.100 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı ise cuma gününü 6.128 TL’den tamamlamıştı.

ABD VERİLERİ VE FED

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; geçen hafta perşembe günü açıklanan ABD mayıs ayı PCE verisinin yıllık bazda %4 seviyesinin üzerine yönelmesine rağmen, aylık verinin beklentilerin altında gerçekleşmesi, FED tarafında "faiz artırımı beklentilerinde" kısmi yumuşamaya sebep oldu. Dolar endeksinde yükseliş dururken, DXY hafta başında 101,35 seviyesinde dengelendi. ABD’de dikkatler bu hafta perşembe günü açıklanacak haziran tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isim 3 kritik şarta dikkat çekti! 1

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER

Orta Doğu’da ise ateşkes ihlallerinin ardından yeniden diplomasinin öne çıkmaya başlaması, jeopolitik tansiyonun daha fazla yükselmesini önledi. PCE verisi sonrası özellikle cuma günü %1,5 prim yapan altında, pazartesi işlemlerinde “güvenli liman” talebinin düşük seyrettiği görülüyor.

ALTINI DESTEKLEYEN 3 GELİŞME

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, “Altın tarafında merkez bankaları hâlâ alım yapmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler hâlâ masada... Dolayısıyla bu tema da gündemde kalmaya devam edecek. Üçüncü olarak ve en önemlisi de FED, bir noktada faiz indirmek için de fırsat kollayacak. Bunların hepsini üst üste koyduğumda, kıymetli metaller için orta ve uzun vadede pozitif bir ortam oluşacağını düşünüyorum. İran petrolü daha fazla devreye girecek, petrol fiyatlarında düşüş hızlanabilir. Enerji kaynaklı enflasyonist baskının azalması da faizlerin daha aşağı gelme temasını destekliyor. Bunlar, kıymetli metaller için iyi haber” değerlendirmesinde bulundu.

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isim 3 kritik şarta dikkat çekti! 2

4000 DOLAR AŞAĞI KIRILIRSA…

Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan analizde de, ons altında aşağı yönlü hareketlerde 4.000 dolar seviyesinin ilk önemli destek olabileceği aktarılarak “Bu seviyenin altında ise 3.886 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Her iki seviyenin aşağı yönlü kırılması, ons altında satış baskısının derinleşmesine ve teknik görünümde zayıflığın artmasına neden olabilir” denildi.

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isim 3 kritik şarta dikkat çekti! 3

YUKARIDA HANGİ SEVİYELER?

Yukarı yönlü hareketlerde ise onsta ilk direnç olarak 4.100 dolar seviyesinin öne çıktığına değinilen analizde, “Bu seviyenin aşılması halinde de 4.250 dolar ve ardından 4.380 dolar bölgesi takip edilebilir. Özellikle 4.250 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, tepki hareketinin güç kazanması açısından önemli olacaktır. Daha kalıcı bir toparlanma görünümü için ise 4.380 dolar bölgesinin üzerinde fiyatlama görülmesi beklenebilir” yorumu paylaşıldı.

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri, analist görüşleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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Altın alım düşüş
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