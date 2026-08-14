A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu

Bu hafta A101 katalog bu hafta fırsatlarında teknolojiden oto aksesuarına kadar pek çok ürün öne çıkıyor. 20 Ağustos Perşembe günü A101 market ve A101 online mağazalarında A101 aktüel ürünler kataloğu kapsamında Hi-Level ve Samsung smart TV’ler, Volta elektrikli araçlar, SEG çamaşır ve bulaşık makineleri, mutfak küçük ev aletleri ile oyuncaklar yer alıyor. Peki, A101 bu hafta başka ne sunuyor? İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Hi-Level 65" frameless 4k UHD webOS smart QLED tv 24,999 TL

IFFALCON 55" U65A UHD smart Google tv 19,999 TL

Samsung 50UB800F 50" 4k ultra smart LED tv 23,999 TL

Nordmende 55" Q55NM1105 QLED tv 17,999 TL

Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google tv 15,999 TL

Hi-Level HL43QFMLN-A148 43" frameless FHD Android 14 smart QLED tv 11,999 TL

Kiwi KWP-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 8,499 TL

SEG CM 911S INV silver çamaşır makinesi 19,999 TL

SEG BM 6001X inox bulaşık makinesi 17,999 TL

Kiwi KFM-8601 jel yüz maskesi 249 TL

Kiwi KFM-8602 migren bandı 399 TL

Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL

English Home KRM 5100 gözleme ve krep makinesi 1,299 TL

Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL

Pierre Cardin çubuk blender 899 TL

Kiwi KC-8232 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL

Volta VHP14 3 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL

REVOLT RXS 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL

APEC PS4 50 CC benzinli moped 49,990 TL

Piranha 9046 10.000 mAh 4'ü 1 arada kablolu powerbank 399 TL

Piranha 2223 Bluetooth kulaklık 479 TL

Piranha 9995 AI dil çevirici Bluetooth kulak içi kulaklık 699 TL

General Home çocuk GH-07/08 fotoğraf makinesi 699 TL

Kiwi oto araç içi buzdolabı 1,999 TL

Piranha+ PCW-7926 basınçlı yıkama makinesi 2,699 TL

Tsuyoi KAZE oto araç güneşlik brandası 569 TL

Piranha mini kompresör 849 TL

Piranha dijital hava kompresörü 969 TL

Trax AD 24 oto jet fan 1,299 TL

Pierre Cardin visce seyahat yastığı 599 TL

Tsuyoi KAZE oto göçük onarım aleti 1+1 219 TL

Çift kameralı yol kayıt cihazı 799 TL

Piranha kablosuz dijital hava kompresörü 1,149 TL

HP F480U Plus oto araç içi kamera 1,999 TL

Tsuyoi KAZE oto telefon tutucu 169 TL

Metal ayaklı cam sunumluk 299 TL

Aynalı metal sunum tepsisi 249 TL

4+1 pasta tabağı seti 249 TL

Gravürlü renkli bardak 2'li 169 TL

Rakle desenli kahve yanı bardak 2'li 199 TL

Bombeli seramik kase 89,50 TL

Oval tepsi 79,50 TL

Tantitoni figürlü silikon üçlü çelik maşa 115 TL

Tantitoni figürlü silikon spatula 115 TL

Luminarc opal fırın kabı çeşitleri 149 TL

Dondurma kaşığı 29,50 TL

Jakarlı el yüz havlusu 69,50 TL

Jakarlı el havlusu 34,50 TL

Saçaklı banyo havlusu takımı 219 TL

Kurulama bezi 5'li 99,50 TL

JUNO PP kabin boy valiz 999 TL

JUNO PP büyük boy valiz 1,399 TL

JUNO PP orta boy valiz 1,199 TL

Kadın/erkek yarım konç spor çorap 3'lü 74,50 TL

Bambu kadın soket çorap 27,50 TL

Yoga çorabı 79,50 TL

Şortlu basic pijama takımı 329 TL

Hot Wheels özel tasarım temalı arabalar 249 TL

Barbie Malibu seyahat macerası 829 TL

İlk arabam Turbo bitgit araba 969 TL

Oyuncak römorklu traktör 239 TL

Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 179 TL

CLK Toys oyuncak mini monster/mini Cooper 279 TL

Kinetik kum 350 g 59,50 TL

Oyun hamuru 10x100 g 159 TL

Oyuncak direksiyon 149 TL

Oyuncak süpürge 149 TL

Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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