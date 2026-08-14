A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu

Bu hafta A101 katalog bu hafta fırsatlarında teknolojiden oto aksesuarına kadar pek çok ürün öne çıkıyor. 20 Ağustos Perşembe günü A101 market ve A101 online mağazalarında A101 aktüel ürünler kataloğu kapsamında Hi-Level ve Samsung smart TV’ler, Volta elektrikli araçlar, SEG çamaşır ve bulaşık makineleri, mutfak küçük ev aletleri ile oyuncaklar yer alıyor. Peki, A101 bu hafta başka ne sunuyor? İşte detaylar!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Aldın Aldın gıda fırsatları
Hi-Level 65" frameless 4k UHD webOS smart QLED tv 24,999 TL
- IFFALCON 55" U65A UHD smart Google tv 19,999 TL
- Samsung 50UB800F 50" 4k ultra smart LED tv 23,999 TL
- Nordmende 55" Q55NM1105 QLED tv 17,999 TL
- Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google tv 15,999 TL
- Hi-Level HL43QFMLN-A148 43" frameless FHD Android 14 smart QLED tv 11,999 TL
Kiwi KWP-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 8,499 TL
- SEG CM 911S INV silver çamaşır makinesi 19,999 TL
- SEG BM 6001X inox bulaşık makinesi 17,999 TL
Kiwi KFM-8601 jel yüz maskesi 249 TL
- Kiwi KFM-8602 migren bandı 399 TL
- Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL
- English Home KRM 5100 gözleme ve krep makinesi 1,299 TL
- Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL
- Pierre Cardin çubuk blender 899 TL
- Kiwi KC-8232 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL
Volta VHP14 3 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL
- Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL
- REVOLT RXS 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL
- APEC PS4 50 CC benzinli moped 49,990 TL
- Piranha 9046 10.000 mAh 4'ü 1 arada kablolu powerbank 399 TL
- Piranha 2223 Bluetooth kulaklık 479 TL
- Piranha 9995 AI dil çevirici Bluetooth kulak içi kulaklık 699 TL
- General Home çocuk GH-07/08 fotoğraf makinesi 699 TL
Kiwi oto araç içi buzdolabı 1,999 TL
- Piranha+ PCW-7926 basınçlı yıkama makinesi 2,699 TL
- Tsuyoi KAZE oto araç güneşlik brandası 569 TL
- Piranha mini kompresör 849 TL
- Piranha dijital hava kompresörü 969 TL
- Trax AD 24 oto jet fan 1,299 TL
- Pierre Cardin visce seyahat yastığı 599 TL
- Tsuyoi KAZE oto göçük onarım aleti 1+1 219 TL
- Çift kameralı yol kayıt cihazı 799 TL
- Piranha kablosuz dijital hava kompresörü 1,149 TL
- HP F480U Plus oto araç içi kamera 1,999 TL
- Tsuyoi KAZE oto telefon tutucu 169 TL
Metal ayaklı cam sunumluk 299 TL
- Aynalı metal sunum tepsisi 249 TL
- 4+1 pasta tabağı seti 249 TL
- Gravürlü renkli bardak 2'li 169 TL
- Rakle desenli kahve yanı bardak 2'li 199 TL
- Bombeli seramik kase 89,50 TL
- Oval tepsi 79,50 TL
- Tantitoni figürlü silikon üçlü çelik maşa 115 TL
- Tantitoni figürlü silikon spatula 115 TL
- Luminarc opal fırın kabı çeşitleri 149 TL
- Dondurma kaşığı 29,50 TL
Jakarlı el yüz havlusu 69,50 TL
- Jakarlı el havlusu 34,50 TL
- Saçaklı banyo havlusu takımı 219 TL
- Kurulama bezi 5'li 99,50 TL
- JUNO PP kabin boy valiz 999 TL
- JUNO PP büyük boy valiz 1,399 TL
- JUNO PP orta boy valiz 1,199 TL
- Kadın/erkek yarım konç spor çorap 3'lü 74,50 TL
- Bambu kadın soket çorap 27,50 TL
- Yoga çorabı 79,50 TL
- Şortlu basic pijama takımı 329 TL
Hot Wheels özel tasarım temalı arabalar 249 TL
- Barbie Malibu seyahat macerası 829 TL
- İlk arabam Turbo bitgit araba 969 TL
- Oyuncak römorklu traktör 239 TL
- Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 179 TL
- CLK Toys oyuncak mini monster/mini Cooper 279 TL
- Kinetik kum 350 g 59,50 TL
- Oyun hamuru 10x100 g 159 TL
- Oyuncak direksiyon 149 TL
- Oyuncak süpürge 149 TL
Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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