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Altın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldı

Altın piyasasında sahtecilikle mücadele için yeni adım atıldı. Darphane'nin devreye aldığı uygulamayla alım satım işlemlerinde yeni dönem başladı.

Altın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldı
Aleyna Türkmen

Gram altınlarda sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni bir dönem başladı. Darphane, kıymetli madenlerde güvenliği artırmak amacıyla Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) devreye soktu. Yeni uygulamayla birlikte gram altınlarda barkodlu karekod sistemi kullanılacak.

A Haber'de yer alan habere göre, daha önce kuyumcular tarafından gram altın paketlerinin her yerden alınmaması gerektiği yönünde yapılan tavsiyenin, yeni sistemle birlikte geçerliliğini kaybetmesi hedefleniyor. Devlet güvencesiyle barkodlanan yatırımlık altınların hem alımında hem de satımında güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Altın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldı 1

ALTINDA SAHTECİLİĞE KARŞI KMTS DÖNEMİ

Kuyumcular, sahtecilikle mücadelede bugüne kadar geleneksel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanıyordu. Ancak Hazine Bakanlığı'nın devreye soktuğu KMTS sistemiyle birlikte altınların üretimden satışa kadar olan sürecinin devlet kontrolünde takip edilmesi sağlanacak.

Sistemin nasıl çalıştığını anlatan kuyumcu, “Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu” dedi.

KMTS'nin temelinde, üretilen altınların üretim aşamasında devlet tarafından verilen sticker ile kodlanması bulunuyor. Kuyumcu sistemi, “Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş stickerla üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor” sözleriyle açıkladı.

Altın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldı 2

ÜRETİMDEN SATIŞA KADAR DEVLET KONTROLÜ

Darphane tarafından basılan barkod ile rafinerilerin bastığı karekodun birbirinden farklı olduğu belirtilirken, uygulamayla altınların üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında olması sağlanacak.

Kuyumcu da bu sürece ilişkin, “üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor” ifadelerini kullandı.

Darphane tarafından bandollenen gram altınlarda iki aşamalı doğrulama yapılacak. Bu sayede söz konusu kodların kopyalanamayacağı ve sahtesinin üretilemeyeceği belirtiliyor. Böylece yatırımcıların altın alırken daha güvenli şekilde alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar açısından da devlet güvencesinin güven oluşturacağı ifade edilirken, bir vatandaş, “Böyle bir devlet güvencesi bize de güven verir” dedi.

Altın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldı 3

TELEFONDAN BARKOD DOĞRULAMA DÖNEMİ

Yeni sistem kapsamında Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonu üzerinden de doğrulama yapılabilecek. Kuyumcu, müşterilerin telefonlarıyla barkodu okutarak altının sahte olup olmadığını kontrol edebileceğini belirterek, “Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak” açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen Darphane barkodlu altınlar piyasaya sürüldü. Tüm firmaların yeni sisteme entegre olmasıyla birlikte cep telefonu aplikasyonunun kullanımı da açılacak. Böylece altın alım satımında barkod üzerinden doğrulama yapılabilecek.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.736,33
6.737,19
% 0.68
23:59
Ons Altın / TL
209.364,64
209.708,75
% 0.68
23:59
Ons Altın / USD
4.376,15
4.376,71
% 0.58
23:59
Çeyrek Altın
10.778,13
11.015,31
% 0.68
23:59
Yarım Altın
21.488,89
22.030,62
% 0.68
23:59
Ziynet Altın
43.112,51
43.926,49
% 0.68
23:59
Cumhuriyet Altını
44.405,00
45.077,00
% -0.46
13:06
Anahtar Kelimeler:
gram altın dolandırıcılık Altın sahtecilik Darphane barkod kontrol
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