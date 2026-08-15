Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Piyasalarda özellikle fiziksel altına olan ilginin artmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen vatandaşları korumak adına Darphane yeni bir güvenlik duvarı oluşturdu. Dijital altın alışverişini sağlıklı bulmayan yatırımcıların tercihi olan gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında artık karekod dönemi başladı. Bu sistemle birlikte alınan altının kim tarafından, ne zaman üretildiği ve gerçekliği anlık olarak kontrol edilebilecek.

SAHTE ALTIN TARİH OLUYOR

Uzman isim, "Gram altın, paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde... Her yerden paketli altın alınmaz" uyarısında bulunarak, geleneksel alışkanlıkların değiştiğini belirtti. Uzman isim ayrıca, "Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyeti'nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ve 7 kişinin 73 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı sahte altın operasyonları, piyasadaki tehlikeyi gözler önüne sermişti. Kuyumcuların teknoloji ve geleneksel yöntemlerle direndiği bu oyunlar, KMTS sistemi ile tarih oluyor.

"DEVLET KONTROLÜ ALTINDA OLUYOR"

Sistemin işleyişini anlatan uzman isim, "Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor" dedi. Rafinerilerin bastığı karekodlardan farklı olarak Darphane bandrolünün kopyalanamayacağını vurgulayan uzman isim, "Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor" bilgisini verdi.

CEP TELEFONUYLA ANLIK SORGULANABİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aplikasyonu sayesinde iki aşamalı doğrulama yapılabileceğini belirten uzman isim, "Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Bu güvenli alışveriş ortamına vurgu yapan Bir Vatandaş, "Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem, en azından düşünmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

A Haber'de yer alan habere göre Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen Darphane barkodlu altınlar piyasada yerini alırken, bir vatandaş süreci, "Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık" sözleriyle özetledi.