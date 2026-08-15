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Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlatıldı. Fiziki altında karekod dönemi başladı. Bu sistemle birlikte alınan altının kim tarafından, ne zaman üretildiği ve gerçekliği anlık olarak kontrol edilebilecek.

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak
Recep Demircan

Piyasalarda özellikle fiziksel altına olan ilginin artmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen vatandaşları korumak adına Darphane yeni bir güvenlik duvarı oluşturdu. Dijital altın alışverişini sağlıklı bulmayan yatırımcıların tercihi olan gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında artık karekod dönemi başladı. Bu sistemle birlikte alınan altının kim tarafından, ne zaman üretildiği ve gerçekliği anlık olarak kontrol edilebilecek.

SAHTE ALTIN TARİH OLUYOR

Uzman isim, "Gram altın, paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde... Her yerden paketli altın alınmaz" uyarısında bulunarak, geleneksel alışkanlıkların değiştiğini belirtti. Uzman isim ayrıca, "Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı.

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak 1

İstanbul Emniyeti'nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ve 7 kişinin 73 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı sahte altın operasyonları, piyasadaki tehlikeyi gözler önüne sermişti. Kuyumcuların teknoloji ve geleneksel yöntemlerle direndiği bu oyunlar, KMTS sistemi ile tarih oluyor.

"DEVLET KONTROLÜ ALTINDA OLUYOR"

Sistemin işleyişini anlatan uzman isim, "Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor" dedi. Rafinerilerin bastığı karekodlardan farklı olarak Darphane bandrolünün kopyalanamayacağını vurgulayan uzman isim, "Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor" bilgisini verdi.

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak 2

CEP TELEFONUYLA ANLIK SORGULANABİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aplikasyonu sayesinde iki aşamalı doğrulama yapılabileceğini belirten uzman isim, "Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Bu güvenli alışveriş ortamına vurgu yapan Bir Vatandaş, "Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem, en azından düşünmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

A Haber'de yer alan habere göre Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen Darphane barkodlu altınlar piyasada yerini alırken, bir vatandaş süreci, "Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık" sözleriyle özetledi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.736,33
6.737,19
% 0.68
23:59
Ons Altın / TL
209.364,64
209.708,75
% 0.68
23:59
Ons Altın / USD
4.376,15
4.376,71
% 0.58
23:59
Çeyrek Altın
10.778,13
11.015,31
% 0.68
23:59
Yarım Altın
21.488,89
22.030,62
% 0.68
23:59
Ziynet Altın
43.112,51
43.926,49
% 0.68
23:59
Cumhuriyet Altını
44.405,00
45.077,00
% -0.46
13:06
Anahtar Kelimeler:
Altın sahte altın
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