Altın, dolar, euro... 2024'ün en çok kazandıranı altın oldu! 100 bin lira bir senede 156 bin liraya çıktı

Altın, dolar, euro... En çok hangisi ve ne kadar kazandırdı? Yatırım araçlarının 2024 yılındaki performansları merak ediliyor. İşte yatırım araçlarının yatırımcısına kazandırdığı rakamlar ve 1 yıl içindeki performansları...

100 BİN LİRA BİR SENEDE 156 BİN LİRA OLDU

ATV Haber'de yer alan habere göre; altın en çok tercih edilen yatırım araçlarından bir tanesi. Gram altın 2024 yılına 1956 liradan başlamıştı ve bu yılı yaklaşık 3040 liradan bitirdi. Peki bir senede 100 bin liralık altın alan ne kadar kazandı? 100 bin lira bir senede 156 bin lira oldu. Yani altında yaklaşık yüzde 55'lik, yüzde 56'lık bir kazanç söz konusu.

Dolar 1 Ocak 2024 senesine 29,55 ile başladı ve 2024 senesini 35,33'le tamamladı. Peki dolarda kazanç ne? 2024 başında 100 bin liralık dolar alan bir senede 20 bin lira kazandı yani 100 bin lirası 20 bin lira oldu.

ÜÇ YATIRIM ARACI ARASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN OLDU

Euro da geçtiğimiz seneye 32,66'dan başladı ve 2024 yılını 36,75'ten tamamladı. Eurodaki kazanç dolara göre biraz daha aşağıda. 2024'ün sene başında 100 bin lirayla alınan Euro 113 bin lira oldu. Yani euroda 13 bin liralık bir kazanç var. Bu üç yatırım aracı arasında en çok kazandıran altın oldu, yaklaşık yüzde 55'lik, yüzde 56'lık bir kazanç var.