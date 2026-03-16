Altın düşüşte! Uzman isim uyardı: 'Kademeli alım için değerlendirilebilir'

Altın fiyatlarında son dakika! 16 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.110 TL ve ons 5.005 dolardan güne başlıyor. Ons fiyatı 4.968 dolarla son 4 haftanın dibini de görürken; petrol, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş sarı metalde baskıyı artırıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz gramda 7.000 TL’nin altındaki fiyatlamaların uzun vadeli fırsat olabileceğini aktardı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri dünyada iki haftadır aralıksız takip etmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise piyasaların savaşın sonunda nasıl olacağını merak ediyor.

Geçen hafta %-1,15 değer kaybı ile 5.020 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde kritik 5.000 dolar desteğinin altını test etti. 4.968 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, son 4 haftanın en dip seviyesini gördü.

Ardından gelen tepki alımları ile toparlanma çabası öne çıksa da TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 5.005 dolara yakın görünüm devam ediyor.

16 MART 2026 GRAM ALTIN

Onstaki zayıflık iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. 16 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.110 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da cuma kapanışı 7.135 TL’den gerçekleşmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.255 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.830 TL’den gerçekleşiyor.

YÜKSELEN DOLAR BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; dolar endeksinin geçen hafta 100 seviyesini aşması ve son 4 ayın zirvesine yönelmesi, değerli metallerde ters korelasyon etkisi ile satış baskısını artırdı.

ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin de 5 ay sonra %3,70 seviyesinin üzerine yönelmesi, getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırarak, sarı metalde zayıf görünümü destekledi.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yeni hafta da 100 doların üzerinde başlarken, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri devam ediyor. Bu kapsamda FED’den faiz indirimi beklentileri bu yıl 1’e kadar gerilerken; dikkatler bu hafta çarşamba günü belli olarak FED faiz kararına çevrildi.

FED’den faizde aksiyon beklenmezken, Başkan Powell tarafından son gelişmelerin ardından verilecek mesajların dikkatle takip edileceği aktarılıyor.

İNDİRİMLER RAFA KALKTI

FED beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in çarşamba günü faizleri %98,1 oranında sabit bırakması beklenmektedir. Bu beklenti nisan için %94,1 ve haziran için de %76,2 seviyesinde bulunuyor. Yani yılın büyük bir bölümünde faizlerin sabit kalacağı fiyatlanıyor” diyerek; petrol fiyatlarındaki artışın ABD'de enflasyonu tetikleme riskinin, FED’in de faiz indirimi planlarını rafa kaldırmasına sebep olduğunu aktardı.

‘ŞAHİN FED’ UYARISI

FED Başkanı Powell’ın, faiz kararının ardından yapacağı konuşmada artan petrol fiyatları sebebiyle enflasyonun katı kalacağına vurgu yapması halinde, bu durumun piyasa tarafından “şahin bir duruş” olarak algılanacağını aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; söz konusu senaryoda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller üzerindeki satış baskısının aratabileceğini aktardı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.900-5.000 dolar bandının “uzun vadeli birikim” için uygun olabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram fiyatında da 7.000 TL’nin altına doğru sarkmaların kademeli alım için değerlendirilebileceğini aktardı.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.133,95
7.134,78
% -0.02
09:46
Ons Altın / TL
221.541,44
221.593,53
% -0.17
10:01
Ons Altın / USD
5.013,34
5.013,97
% -0.1
10:01
Çeyrek Altın
11.414,31
11.665,37
% -0.02
09:46
Yarım Altın
22.757,29
23.330,74
% -0.02
09:46
Ziynet Altın
45.657,25
46.518,79
% -0.02
09:46
Cumhuriyet Altını
48.004,00
48.732,00
% -0.69
13:01
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

