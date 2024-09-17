Altın fiyatları artık saatleri sayıyor! Fed faiz kararı senaryoları: 2025'in ilk ayları için altın tahmini dev bankadan geldi

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü talebine ve ABD Merkez Bankası Fed'in 18 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarına ilişkin iyimser görünümünü yineledi.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, “Ekonomistlerimizin Çarşamba günü 25 baz puanlık Fed indirimi baz senaryosu altında altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görsek de, uzun altın ticareti tavsiyemizi ve 2025'in başlarında 2.700 dolar fiyat hedefimizi yineliyoruz” dedi.

Goldman Sachs, faiz oranlarındaki değişikliklerin altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yönlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, fiziki altınla desteklenen borsa yatırım fonlarının, Fed'in politika faiz oranı azaldıkça sürekli olarak yükseldiğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN GERİ DÖNDÜ

Öte yandan bu sabah piyasa Fed'in faiz oranlarını düşüreceği bir sonraki toplantı için için geri sayım yaparken altın gerileme gösterdi. Spot altın haftanın ikinci işlem gününde ons başına 2.578 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.822 TL seviyesine kadar yükseldi.

BU YIL YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI

Fed'in 17-18 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda çeyrek mi yoksa yarım baz puanlık mı faiz indirimine gideceği konusunda görüşler bölünmüş durumda. Başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre kala, Fed'in bir sonraki hareketi zorlu bir siyasi ortamda gerçekleşecek. Pazartesi günü üç Demokrat senatör, para otoritesini ABD ekonomisini olası zararlardan korumak için faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmeye çağırdı.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 20 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar yer aldı.