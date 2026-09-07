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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 6 bin 897 liradan tamamlamıştı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 840 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 195 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 44 bin 573 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

Altının onsu, faiz artışı tahminleri ve güçlenen dolar endeksiyle yeni haftada yüzde 0,9 değer kaybederek 4 bin 389 dolardan alıcı buluyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.871,19
6.872,04
% -0.39
12:10
Ons Altın / TL
213.528,66
213.572,06
% -0.47
12:25
Ons Altın / USD
4.409,12
4.409,57
% -0.46
12:25
Çeyrek Altın
10.993,90
11.235,79
% -0.39
12:10
Yarım Altın
21.919,08
22.471,58
% -0.39
12:10
Ziynet Altın
43.975,59
44.805,72
% -0.39
12:10
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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