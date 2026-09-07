Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Kıdem tazminatı, her çalışan için önemli bir kalem olurken kıdem tazminatına ilişkin hesaplamalar da sık sık yapılıyor. 2027 yılına doğru, tazminat hesapları da ortaya çıkıyor. Uzman isim, kıdem tazminatına dair dikkat çeken değerlendirmelerini aktardı.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE KIDEM TAZMİNATI TABANI

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışan kitlenin yarısının asgari ücret ve asgari ücrete yakın ücret alanlardan oluştuğunu vurgulayıp yılbaşı güncellemelerinin taban tazminatını doğrudan yükselttiğini aktardı.

Kanuna göre kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesini aşamayacağını anımsatan Karakaş, "Eski devirde tavanı aşmak ağır cezaydı. Hapis ve para cezaları tatbik edilirdi. 2003 yılında İş Kanunu yenilendi. Bu sert cezalar yürürlükten kaldırıldı. Yargıtay içtihatları ise sabittir. Tazminat tavanının belirlenmesinde Ocak ve Temmuz katsayıları esastır. Tavan sınırına riayet şarttır" dedi.



Güncellemeler iyice somutlaşmadan emeklilik kararı verilememesi gerektiğine dikkat çeken Karakaş güncel tavanın matematiksel hesap tablosunu da aktardı.

Temmuz 2026 itibarıyla uygulanan tazminat tavanının 5 ana bileşenden oluştuğunu belirten Karakaş şu hesaplamayı aktardı:

"1- Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı: 1500 x 1,575512 = 2.363,268

2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı: 8000 x 1,575512 = 12.604,096

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı: 500 x 1,575512 = 787,756

4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000,

Taban Aylık Katsayısı: 1000 x 25,794915 = 25.794,915

5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x 2,15 (% 215)

1500 + 8000 = 9.500

9500x1,575512=14.967,364

14.967,364x2,15 (%215)=32.179,833=2.363,268+12.604,096+787,756 +25.794,915+32.179,833=73.729,87"

Karakaş, 73.729,87 TL olarak hâlen uygulanan tavanın, 01 Ocak 2027 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden hesaplanacağını ve 31 Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacağını belirtti.



GÜNCELLEME NE KADAR OLACAK?

Enflasyon verisinin kilit rolde olduğunu vurgulayan Karakaş, bunun hem asgari ücreti hem de memur maaşını etkilediğini belirtti. Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 3,65 çıkarken bu oran yüzde 7 eşiğinin altında kaldı. Dolayısıyla enflasyon farkı doğmadı. Şimdi 4 aylık veri daha bekleniyor.



Karakaş, TCMB'nin yıl sonu yüzde 28’lik enflasyon tahminine göre Ocak'ta yaklaşık yüzde 6,67 güncelleme göründüğünü belirtirken buna karşın bu tahminin piyasanın gerisinde olduğunu kaydetti. Sene sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında beklendiğini belirten Karakaş, buna göre memur maaş güncellemesinin yüzde 8 seviyelerine ulaşabileceğini aktardı.



2027 TAVAN TAHMİNİ

Toplu sözleşme zammının yüzde 5 düzeyinde olduğunu kaydeden Karakaş, enflasyon farkıyla zammın yüzde 8'e yaklaşabileceğini belirtti. Karakaş en güçlü senaryoda ortalama yüzde 8 civarında güncellemeyle kıdem tazminatı tavanının, 73.729,87 TL'den 5.898,39 TL’lik bir artışla yaklaşık 79.628 TL seviyesine yükselebileceğini söyledi. Bu artışın, yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına ektra 5.898,39 TL’lik anlamına geldiğini kaydeden Karakaş, "Ayrılış planlayanlar bu farkı gözetmelidir" dedi.



DÜŞÜK ÜCRETLİ İÇİN FARK

Asgari ücretlinin kıdeminin ise şu an 33.030,50 TL üzerinden hesaplandığını kaydeden Karakaş, Ocak 2027'de bu rakamın doğrudan artacağını belirtti. "Asgari ücrete yüzde 50 defaten zam senaryosu konuşulmaktadır. Yatay senaryo ise Ocak'ta yüzde 30, Temmuz'da yüzde 20 zamdır. Ocak ayında en az yüzde 30 artış kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir" diyen Karakaş, asgari ücretlinin kıdem artışının da aynı oranda olacağını söyledi. Buna karşın yüksek ücretlinin kıdem artışının ise yüzde 8 civarında kalacağını kaydetti.

Karakaş, "Netice ortadadır. Düşük ücretlinin kıdem kazanımı oransal olarak en az yüzde 22 daha yüksek olacaktır" dedi.



2027 yılının, düşük ücretli çalışanlar için âdeta bir telafi ve adalet yılı olmaya aday olduğunu aktaran Karakaş, "2027 Ocak ayında tazminatta yüksek maaşlı çalışan yüzde 8 oransal artışla yetinirken, asgari ücretli yüzde 30 ila yüzde 50 arasındaki artışla önceki yılların kayıplarını bir nebze de olsa telafi edecektir. Hak kaybına uğramamak için 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki o bir günlük eşiği sakın hafife almayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Karakaş, "Bu hesaplamalar tahmine dayanır. Bağlayıcı hukuki mesnet teşkil etmez. Sorumluluk kabul edilmez" notunu düştü.