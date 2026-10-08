Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 8 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Gram altın dün, günü önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6 bin 501 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.