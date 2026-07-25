Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz Cumartesi altın fiyatları...

Altın piyasasındaki dalgalı seyir özellikle yatırımcıları tarafından yakın takipte. Özellikle gram ve çeyrek altındaki son durum araştırılırken küresel çalkantı etki altındaki ons altının seyri de dikkatle izleniyor. İşte 25 Temmuz Cumartesi çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...
Gram Altın Alış: 6.167,22 ₺
Gram Altın Satış: 6.16,06 ₺
Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.100,00 ₺
Yarım Altın Alış: 20.043,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.213,00 ₺
Tam Altın Alış: 39.517,91 ₺
Tam Altın Satış: 40.306,89 ₺
22 Ayar Bilezik Alış: 5.597,63 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.640,30 ₺
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