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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz Cumartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? İşte 25 Temmuz Cumartesi çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz Cumartesi altın fiyatları...
Cansu Çamcı

Altın piyasasındaki dalgalı seyir özellikle yatırımcıları tarafından yakın takipte. Özellikle gram ve çeyrek altındaki son durum araştırılırken küresel çalkantı etki altındaki ons altının seyri de dikkatle izleniyor. İşte 25 Temmuz Cumartesi çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.167,22 ₺

Gram Altın Satış: 6.16,06 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 TL ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.100,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.043,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.213,00 ₺

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz Cumartesi altın fiyatları... 1

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.517,91 ₺

Tam Altın Satış: 40.306,89 ₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.597,63 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.640,30 ₺

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.167,22
6.168,06
% 0.22
23:59
Ons Altın / TL
191.617,06
192.024,92
% 0.21
23:59
Ons Altın / USD
4.052,66
4.053,21
% 0.08
23:59
Çeyrek Altın
9.867,55
10.084,77
% 0.22
23:59
Yarım Altın
19.673,43
20.169,54
% 0.22
23:59
Ziynet Altın
39.470,20
40.215,72
% 0.22
23:59
Cumhuriyet Altını
40.970,00
41.587,00
% 0.34
17:04
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Altın fiyat
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