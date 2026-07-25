Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz Cumartesi altın fiyatları...

Altın piyasasındaki dalgalı seyir özellikle yatırımcıları tarafından yakın takipte. Özellikle gram ve çeyrek altındaki son durum araştırılırken küresel çalkantı etki altındaki ons altının seyri de dikkatle izleniyor. İşte 25 Temmuz Cumartesi çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.167,22 ₺

Gram Altın Satış: 6.16,06 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 TL ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.100,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.043,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.213,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.517,91 ₺

Tam Altın Satış: 40.306,89 ₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.597,63 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.640,30 ₺