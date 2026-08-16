Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Ulaşım sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü bir otobüs işletmesi, artan maliyetler ve ağırlaşan ticari koşullar karşısında faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketin iflas sürecine girmesiyle birlikte çalışanların büyük bölümü işini kaybederken, çok sayıda güzergâhta ulaşım hizmeti aksadı.

Doğu Midlands bölgesinde faaliyet gösteren Community Transport for Nottingham (CT4N), 1979'a uzanan geçmişine rağmen mali sorunların üstesinden gelemedi. Nottingham, Nottinghamshire ve Derbyshire genelinde 20'den fazla yerel hizmet işleten şirket, 76 çalışanının büyük çoğunluğunun işine son verdi ve ticari faaliyetlerini durdurdu.

MALİ SORUNLAR ŞİRKETİ İFLASA SÜRÜKLEDİ

Şirketten yapılan açıklamada, artan yakıt, sigorta, araç bakım ve istihdam maliyetlerinin işletme üzerindeki yükü artırdığı belirtildi. Bunun yanı sıra şirketin faaliyetlerini etkileyen düzenleyici baskıların da finansal ve operasyonel sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu ifade edildi.

Yönetim ekibinin şirketi ayakta tutmak amacıyla önemli çaba gösterdiği ve Ekim 2025'te Gönüllü Şirket Anlaşması'nın onaylandığı aktarıldı. Ancak giderek zorlaşan ticari koşullar karşısında bu adımlar yeterli olmadı.

CT4N sözcüsü, yönetim kurulunun mevcut bütün seçenekleri değerlendirmek üzere profesyonel danışmanlarla çalıştığını belirterek, yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından mevcut şartlarda ticari faaliyetlerin derhal durdurulmasından başka uygulanabilir bir seçenek kalmadığını açıkladı.

76 ÇALIŞANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İŞİNİ KAYBETTİ

Faaliyetlerin sona ermesiyle birlikte şirketin 76 personelinin neredeyse tamamı görevinden ayrıldı. Şirket yönetimi, çalışanlara, yolculara ve diğer paydaşlara bugüne kadar verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

BBC News' yer alan habere göre, şirketin kararını Doğu Midlands Birleşik İlçe Otoritesi'ne (EMCCA) bildirdiği ve yaşanan gelişmenin bölgedeki çalışanlar açısından ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi.

OTOBÜS HATLARI İÇİN ALTERNATİF ARANIYOR

Şirketin kapanması, bölgedeki otobüs ulaşımında da değişikliklere yol açtı. Nottingham City Transport, CT4N tarafından işletilen 18 numaralı hattın değiştirileceğini açıkladı. Diğer güzergâhlar için de alternatiflerin değerlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, yolcuların yaşayacağı aksaklıkları azaltmak ve mümkün olduğunca hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı hizmetlerin şimdiden başka işletmeciler tarafından devralındığı aktarıldı.

"HAYAT DEĞİŞTİRİCİ" ETKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Doğu Midlands Belediye Başkanı Claire Ward, yerel bir otobüs hizmetinin kaybedilmesinin bölge açısından "hayat değiştirici" olduğunu söyledi. Ward, yetkililerin iflasın oluşturduğu etkiyi ciddiye aldığını belirterek, aksaklıkların mümkün olduğunca azaltılması ve toplulukların ulaşım bağlantılarının korunması için diğer işletmeciler ve yerel ortaklarla hızlı şekilde çalışıldığını ifade etti.

Ward ayrıca CT4N'de çalışırken işini kaybeden kişilerin EMCCA'nın ilgili istihdam ve beceri programlarına yönlendirilerek desteklenebileceğini belirtti.

1979'da Nottingham Community Transport'un kurulmasına kadar uzanan geçmişi bulunan şirketin faaliyetlerini durdurması, uzun yıllardır hizmet verdiği bölgede önemli bir ulaşım boşluğu oluşturdu.