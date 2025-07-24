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Altın fiyatları son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe... Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne oldu? 24 Temmuz 2025 Perşembe altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 393 liradan işlem görüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı...

Altın fiyatları son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe... Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları... Anlık altın fiyatlarında son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatları son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe... Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 1

BUGÜN GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşerek, 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 358 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 683 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe... Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe... Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 3

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

Altın fiyatları son durum! 24 Temmuz 2025 Perşembe... Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.389,69
4.390,11
% -0.37
11:41
Ons Altın / TL
136.430,22
136.450,39
% -0.44
11:56
Ons Altın / USD
3.370,53
3.370,91
% -0.5
11:56
Çeyrek Altın
7.023,50
7.177,82
% -0.37
11:41
Yarım Altın
14.002,78
14.355,22
% -0.37
11:41
Ziynet Altın
28.093,34
28.622,64
% -0.37
11:41
Cumhuriyet Altını
29.468,00
29.913,00
% 0.54
17:13
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gram altın Altın altın fiyatları
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