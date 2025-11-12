Altın fiyatlarında denge arayışı: Uzmanlar yıl sonu tahminlerini güncelliyor

ABD'deki Gelişmeler ve Faiz İndirimi Beklentileri Altın Piyasasını Şekillendiriyor

Altın piyasası, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ve alım satım yapmak isteyenlerin odağında. ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve zayıf istihdam verileri, piyasada faiz indirimi beklentilerini artırarak altın fiyatlarını etkiliyor. Üç günlük yükselişin ardından altın, bir denge arayışına girmiş durumda.

Bloomberg HT'nin haberine göre altın, ons başına 4.145 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarını kısmen geri verdi. ADP Research'ün verileri, ABD'deki şirketlerin Ekim ayında ortalama 11.250 çalışanını işten çıkardığını gösteriyor. Bu durum, Amerikan işgücü piyasasındaki zayıflığı teyit ederek Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını destekliyor. Ancak, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi, piyasalarda bir miktar rahatlama yarattı ve bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar nasıl bir seyir izleyeceği konusunda farklı tahminlerde bulunuyor. Bazı analistler, faiz indirimi beklentilerinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselebileceğini öngörürken, bazıları ise ABD ekonomisindeki toparlanmanın altın fiyatlarını baskılayabileceğini düşünüyor.

Canlı altın fiyatları verilerine göre, dün 4 bin 129 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bugün 4 bin 108 dolar seviyesine kadar geriledi. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları da bundan etkilendi. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmayı fırsat olarak değerlendirmeye çalışırken, uzmanların görüşleri de yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.

Sonuç olarak, altın piyasası ABD'deki ekonomik gelişmeler ve faiz politikalarına duyarlı bir şekilde hareket ediyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve uzmanların görüşlerini dikkate alarak yatırım yapmaları öneriliyor. Altın fiyatlarındaki denge arayışı devam ederken, yıl sonu tahminleri de piyasadaki belirsizliği yansıtıyor.