FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatlarında denge arayışı: Uzmanlar yıl sonu tahminlerini güncelliyor

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılması ve faiz indirimi beklentileriyle dalgalanırken, uzmanlar yıl sonu altın tahminlerini güncelliyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerindeki son durum ve uzman görüşleri haberimizde.

Altın fiyatlarında denge arayışı: Uzmanlar yıl sonu tahminlerini güncelliyor

ABD'deki Gelişmeler ve Faiz İndirimi Beklentileri Altın Piyasasını Şekillendiriyor

Altın piyasası, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ve alım satım yapmak isteyenlerin odağında. ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve zayıf istihdam verileri, piyasada faiz indirimi beklentilerini artırarak altın fiyatlarını etkiliyor. Üç günlük yükselişin ardından altın, bir denge arayışına girmiş durumda.

Bloomberg HT'nin haberine göre altın, ons başına 4.145 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarını kısmen geri verdi. ADP Research'ün verileri, ABD'deki şirketlerin Ekim ayında ortalama 11.250 çalışanını işten çıkardığını gösteriyor. Bu durum, Amerikan işgücü piyasasındaki zayıflığı teyit ederek Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını destekliyor. Ancak, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi, piyasalarda bir miktar rahatlama yarattı ve bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar nasıl bir seyir izleyeceği konusunda farklı tahminlerde bulunuyor. Bazı analistler, faiz indirimi beklentilerinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselebileceğini öngörürken, bazıları ise ABD ekonomisindeki toparlanmanın altın fiyatlarını baskılayabileceğini düşünüyor.

Canlı altın fiyatları verilerine göre, dün 4 bin 129 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bugün 4 bin 108 dolar seviyesine kadar geriledi. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları da bundan etkilendi. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmayı fırsat olarak değerlendirmeye çalışırken, uzmanların görüşleri de yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.

Sonuç olarak, altın piyasası ABD'deki ekonomik gelişmeler ve faiz politikalarına duyarlı bir şekilde hareket ediyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve uzmanların görüşlerini dikkate alarak yatırım yapmaları öneriliyor. Altın fiyatlarındaki denge arayışı devam ederken, yıl sonu tahminleri de piyasadaki belirsizliği yansıtıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.588,21
5.588,95
% -0.31
09:52
Ons Altın / TL
174.033,79
174.071,05
% -0.18
10:07
Ons Altın / USD
4.120,04
4.120,61
% -0.23
10:07
Çeyrek Altın
8.941,13
9.137,94
% -0.31
09:52
Yarım Altın
17.826,38
18.275,88
% -0.31
09:52
Ziynet Altın
35.764,52
36.439,97
% -0.31
09:52
Cumhuriyet Altını
38.570,00
39.151,00
% 1.34
16:37
Anahtar Kelimeler:
Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.