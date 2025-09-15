Altın fiyatlarında Fed beklentisiyle dalgalanma: Yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası'na çevirdi

Hafta sonu hareketliliğinin ardından altın piyasası, Fed'in olası faiz indirimi sinyalleriyle yeni haftaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Altın piyasası, 15 Eylül 2025 haftasına Fed beklentisiyle başladı. Hafta sonu piyasalardaki hareketliliğin ardından, yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası'na çevirdi. Altın fiyatları, ons başına 3642 dolar seviyesiyle rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen, yatırımcılar Fed'in olası faiz indirimi sinyallerini yakından takip ediyor. Piyasalar, Fed'in bu hafta çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakarken, gelecek yıla dair faiz indirimi beklentileri de piyasaları şekillendiriyor. Özellikle işgücü piyasasındaki zayıflık belirtileri, bu beklentileri destekler nitelikte. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yerel piyasalardaki fiyatlar da bu küresel gelişmelerden etkileniyor.

Hafta sonu altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Özellikle düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte çeyrek altın ve Cumhuriyet altınına olan talep, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Altın, bu yıl başından itibaren yaklaşık yüzde 40'lık bir artış gösterdi. Bu yükselişte, süregelen jeopolitik belirsizlikler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikaları ve merkez bankalarının toplu altın alımları önemli rol oynadı. Trump'ın Fed üzerindeki baskısı ve Lisa Cook ile ilgili gelişmeler gibi gelişmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Yatırımcılar, bu faktörlerin altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirerek pozisyonlarını ayarlamaya çalışıyor.

Altın piyasası uzmanları, Fed'in faiz kararlarının yanı sıra, küresel ekonomik büyüme verileri, enflasyon rakamları ve jeopolitik risklerin de altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar alması önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli faktör, Fed'in faiz politikası olacak. Yatırımcılar, Fed'in açıklamalarını ve ekonomik verileri yakından takip ederek, altın piyasasındaki fırsatları değerlendirmeye çalışacak. Jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler de altının güvenli liman özelliğini korumasına yardımcı olabilir. Ancak, faiz oranlarındaki olası artışlar altının cazibesini azaltabilir. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor.

