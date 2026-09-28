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Altın fiyatlarında ne olacak? İslam Memiş o saate dikkat çekti

Altındaki düşüş devam edecek mi? İbre neden tersine döndü? Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş canlı yayınında altın, döviz ve değerli metallerdeki hareketliliği değerlendirdi. Memiş, tablonun netleşeceği saati de verdi.

Altın fiyatlarında ne olacak? İslam Memiş o saate dikkat çekti
Cansu Çamcı

Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarında! Altında ibre neden tersine döndü? Altın fiyatlarında yön ne olacak? Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın fiyatlarında da düşüş yaşandı.

İlerleyen günlerde neler olacağıyla ilgili Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'e konuştu.

Sert bir düşüş yaşandığını söyleyen İslam Memiş şu ifadeleri kullandı;
"Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günündeyiz ve Eylül ayına uğrayacağız bu hafta ve Ekim ayında karşılayacağız. Aynı haftaya tekabül ettiği için ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Ama küresel piyasalarda yine savaş geriliminin fiyatlaması var. Yani petrol fiyatları %2,5 civarında yükselirken Amerikan tafil faizlerinde, dolar endeksinde yükselişlerinin olduğu, Fed'in faiz tarafında artırım yapacağına yönelik beklentilerin olduğu bir haftadayız.

Altın fiyatlarında ne olacak? İslam Memiş o saate dikkat çekti 1

Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanıyor. Yani güçlü bir dolar var, dolar endeks yüzde 5'in üzerinde, petrol fiyatı da yine 100 dolar seviyesinde gezinmeye devam ediyor. Hal böyle olunca dolar karşısındaki varlıklarda da sert düşüşler var.

SERT BİR DÜŞÜŞ VAR!

Altın tarafında %3, gümüş tarafında %5 düşüşle haftaya başladık. Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4.144 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 6.532 lira seviyesinde sert bir düşüş var.

Altın fiyatlarında ne olacak? İslam Memiş o saate dikkat çekti 2

Tabi ki Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler de burada güçlendi. Teknik olarak takip edeceğimiz seviyeler var. Mesela bu haftanın üzerinde eğer buralardan bir toparlanma gelmezse 4.070 dolar seviyesi destek konumunda. "

Saat 21.00'a dikkat çeken Memiş şunları söyledi;

"Türkiye saatiyle bugün saat 21'de Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması olacak. Eğer jeopolitik gerilim tarafında olumlu bir açıklama yaparsa piyasalar toparlanır. Yani bu düşüşler yerine toparlanmaya bırakır. Ama yapıcı açıklamada "tekrar İran'ı vuracağım, Kırmızı Boğaz onlara kapalı olacak" falan diye bir jeopolitik gerilimi artıran bir açıklama yaparsa düşüşlerin devamını bekleyebiliriz ama piyasalarda oldukça yüksek bir tansiyon var. Amerikan tanfil faizlerinin %5'in üzerine yükselmesi küresel ekonomilerin iyiye gitmediğini işaret ediyor.

Yani riskler beraberinde gelmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda savaşa odaklandığımız bir genelge var karşımızda. Bu savaş piyasalar için belli olmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğaz'ı kapalı ve bir ateşkes bir anlaşma haberi gelmeden küresel piyasalarda bir iyimsellikten bir toparlanmadan bahsetmemiz şu anda mümkün değil gibi görülüyor. "

Altın fiyatlarında ne olacak? İslam Memiş o saate dikkat çekti 3

SAAT 21'DE TABLO NETLEŞECEK!

"Altın ve gümüşte bir düşüş konusu.Bununla birlikte paladyum ve platin gibi değerli madenlerde de düşüş var. Bu düşüş devam edecek mi?" sorusuna ise İslam Memiş,
"Tabii altın gümüş başta olmak üzere diğer endüstriyel metallerde platin, paladyum gibi bakır gibi endüstriyel metallerde de düşüşler var. Küresel borsalarda da sert düşüşler var. Dediğim gibi dolar güçlü olmaya devam ettikçe buradaki düşüşün devamını bekleyebiliriz. Ama bu akşam saat 21'de tablo biraz daha netleşmiş olacak." dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.532,81
6.533,82
% -3.07
15:49
Ons Altın / TL
203.169,62
203.260,41
% -3.07
16:04
Ons Altın / USD
4.148,41
4.149,01
% -3.17
16:04
Çeyrek Altın
10.452,50
10.682,80
% -3.07
15:49
Yarım Altın
20.839,67
21.365,59
% -3.07
15:49
Ziynet Altın
41.810,00
42.600,51
% -3.07
15:49
Cumhuriyet Altını
43.265,00
43.919,00
% -2.7
12:33
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
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