Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,15 artarak 1 milyar 939 milyon 89 bin 137 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 753 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 819 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır