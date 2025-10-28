FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcılar tedirgin

Altın fiyatları son günlerde sert bir düşüş trendine girdi. Gram altın, son 6 günde 500 TL'den fazla değer kaybederek yatırımcıları tedirgin etti. Düşüşün arkasındaki nedenler ve piyasaların geleceği merak konusu. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları ve ABD-Çin ticaret savaşlarının altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcılar tedirgin

Gram Altın 6 Günde 500 TL'den Fazla Değer Kaybetti! Gözler ABD ve Çin'de

Altın, uzun süredir yatırımcıların güvenli limanı olarak görülüyordu. Özellikle son aylarda yaşanan yükseliş trendi, altına olan ilgiyi daha da artırmıştı. Ancak son günlerde yaşanan sert düşüş, yatırımcıları şaşkına çevirdi. Gram altın, 27 Ağustos'ta başlayan yükselişle 4485 TL seviyesine kadar ulaşmış, 21 Ekim'e kadar bu yükselişini sürdürmüştü. Ancak bu tarihten sonra ibre tersine döndü ve altın fiyatları hızla düşmeye başladı. 28 Ekim 2025 itibarıyla gram altın, serbest piyasada 5318 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bu, son zirvesinden önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Düşüşün Nedenleri Neler?

Altın fiyatlarındaki düşüşün birden fazla nedeni olduğu düşünülüyor. Bunların başında, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları geliyor. Ayrıca, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları da belirsizlik yaratarak altın fiyatlarını etkiliyor. Ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesi beklentisi, yatırımcıları daha riskli varlıklara yöneltebilir.

Uzmanlar Ne Diyor?

Finans analistleri, altın fiyatlarındaki düşüşün bir düzeltme hareketi olabileceğini belirtiyor. Ancak, FED'in faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmeler yakından takip edilmeli. Bazı uzmanlar, son iki ayda altın fiyatlarında bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması ve piyasaları yakından izlemesi gerekiyor. Altın yatırımcıları, FED'in faiz kararlarını ve Amerika-Çin ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçları beklemeli. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının gelecekteki yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde. Piyasalardaki belirsizlikler devam ederken, altın yatırımcılarının dikkatli olması ve uzman görüşlerini takip etmesi gerekiyor. FED'in faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyecek önemli faktörler olacak. Kısa vadede bir toparlanma görülebilirse de uzun vadede altın fiyatlarının yönü, küresel ekonomik konjonktüre bağlı olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 1 azaldıTürkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 1 azaldı
Posta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar TL'yi aştıPosta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar TL'yi aştı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.268,78
5.269,46
% -1.73
13:18
Ons Altın / TL
164.163,14
164.249,92
% -1.54
13:33
Ons Altın / USD
3.912,57
3.913,09
% -1.75
13:33
Çeyrek Altın
8.430,04
8.615,57
% -1.73
13:18
Yarım Altın
16.807,39
17.231,14
% -1.73
13:18
Ziynet Altın
33.719,81
34.356,55
% -1.73
13:18
Cumhuriyet Altını
36.771,00
37.328,00
% -3.06
12:28
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.