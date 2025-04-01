Altın fiyatlarını etkileyen 5 madde! Sarı metal için yeni tahmin şaşırtmadı, 1986 yılından beri bir ilk yaşanıyor...

Altın fiyatları neden bu kadar hızlı yükseliyor? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları 2025 yılının başından beri sürekli olarak yeni rekorlara imza atıyor. Altın fiyatlarını küresel ölçekte ve yurt içinde yaşananlar etkiliyor. Yatırımcılar ise altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin nedenini araştırıyor.

ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLAN 5 MADDE

İşte altın fiyatlarının hızlı yükselmesinin destekleyen nedenler şu şekilde:

ABD Başkanı Donald Trump'ın gürmük vergileri üzerinde oluşturduğu belirsizlik

Merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirmesi

Orta Doğu ve Avrupa'da yaşanan jeopolitik belirsizlikler

Fed'den faiz indirimi beklentisi

Altın destekli borsa yatırım fonlarına artan akışlar

19 KEZ REKOR KIRDI! Ekonomim'in haberine göre, altın fiyatları 1986 Eylül'den beri en büyük 3 aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. 2025 yılında 19 kez rekor kıran ons altının 7 rekoru 3 bin dolar seviyesinin olduğu zamana denk geliyor.

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerini açıklaması beklenirken, otomobil tarifeleri 3 Nisan'da yürürlüğe girecek. ABD'de yaşanacak bu olayların ardından altının nasıl fiyatlanacağı merak ediliyor.



ALTIN NE KADAR?

Şu anda ise ons altın 3 bin 142 dolar seviyesinde. Gram altın 3 bin 833 lira seviyesinde iken, çeyrek altın 6 bin 313 liradan alıcı buluyor.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER...

Jeopolitik belirsizliklere dikkat çeken Tradu.com kıdemli piyasa analisti Nikos Tzabouras, Orta Doğu'daki çatışmaları, Rusya- Ukrayna arasında ateşkesin zor bir ihtimal olduğunu kaydederek belirsizliğin nedeni olarak bu iki konuyu işaret etti. Tzabouras, "Trump'ın hafta sonu Rusya, İran ve Grönland'a ilişkin yorumları jeopolitik sıcaklığı artırarak altının cazibesini daha da artırıyor" sözlerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINA NE OLACAK?

Altın fiyatlarında nelerin beklenmesi gerektiğini açıklayan Heraeus Metals'de çalışan değerli metal tüccarı Alexander Zumpfe, şu sözleri sarf etti:

“Altının rallisi tırmanan jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve güçlü yatırımcı talebiyle beslendi. Mevcut makroekonomik ortam - özellikle ticaret savaşı belirsizlikleri ve merkez bankası politikaları - göz önüne alındığında, bu eğilim yakın vadede sürdürülebilir görünüyor”

YIL SONUNDA ONS ALTIN NE KADAR OLACAK?

Merkez bankalarının altın alımını hızlandırmasının dolara olan bir güven kaybı olarak yorumlamadıklarını ifade eden Capital Economics analistleri, altının güvenli liman olarak algılanmasının bir gerekçe olduğunu belirtildi. Ons altın için 2025 yıl sonu tahminlerini açıklayan analistler, "Ons başına 3.300 dolara kadar destekleyeceğini düşünüyoruz” dedi.



ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR

Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık girişi gören ETF'lere artan girişlerin de yansıttığı gibi, yatırımcıların altına yönelik iştahı artıyor ve bu da değerli metale yönelik yeni bir hücumun sinyalini veriyor. Zumpfe, “Kuzey Amerika ETF'lerine girişler görülürken, daha genel eğilim, siyasi belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayan Avrupalı yatırımcılardan gelen talebin arttığını gösteriyor” dedi.