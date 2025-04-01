FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın fiyatlarını etkileyen 5 madde! Sarı metal için yeni tahmin şaşırtmadı, 1986 yılından beri bir ilk yaşanıyor...

Altın fiyatlarını etkileyen 5 madde! Sarı metal için yeni tahmin şaşırtmadı, 1986 yılından beri bir ilk yaşanıyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.04.2025 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ons fiyatı 2025 yılının ilk gününden beri 19 kez rekor kırdı. Donald Trump'ın gümrük vergisindeki tarifeleri, yatırımcıların altın alımına yönelmesi, jeopolitik riskler gibi etkenler altın fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasına neden oluyor. Peki rekor üstüne rekor kıran altının yeni hedefi ne? Altındaki bu hızlı yükselişin etkisi ne olabilir? Şu anda ons altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte sarı metal ile ilgili detaylar...

Altın fiyatlarını etkileyen 5 madde! Sarı metal için yeni tahmin şaşırtmadı, 1986 yılından beri bir ilk yaşanıyor...

Altın fiyatları neden bu kadar hızlı yükseliyor? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları 2025 yılının başından beri sürekli olarak yeni rekorlara imza atıyor. Altın fiyatlarını küresel ölçekte ve yurt içinde yaşananlar etkiliyor. Yatırımcılar ise altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin nedenini araştırıyor.

Altın 1

ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLAN 5 MADDE

İşte altın fiyatlarının hızlı yükselmesinin destekleyen nedenler şu şekilde:

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın gürmük vergileri üzerinde oluşturduğu belirsizlik
  • Merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirmesi
  • Orta Doğu ve Avrupa'da yaşanan jeopolitik belirsizlikler
  • Fed'den faiz indirimi beklentisi
  • Altın destekli borsa yatırım fonlarına artan akışlar
    Altın 3

    19 KEZ REKOR KIRDI!

    Ekonomim'in haberine göre, altın fiyatları 1986 Eylül'den beri en büyük 3 aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. 2025 yılında 19 kez rekor kıran ons altının 7 rekoru 3 bin dolar seviyesinin olduğu zamana denk geliyor.
    Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerini açıklaması beklenirken, otomobil tarifeleri 3 Nisan'da yürürlüğe girecek. ABD'de yaşanacak bu olayların ardından altının nasıl fiyatlanacağı merak ediliyor.

    altn-amerikan-dolar (15)

ALTIN NE KADAR?

Şu anda ise ons altın 3 bin 142 dolar seviyesinde. Gram altın 3 bin 833 lira seviyesinde iken, çeyrek altın 6 bin 313 liradan alıcı buluyor.

spot-altn-tlgr (12)

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER...

Jeopolitik belirsizliklere dikkat çeken Tradu.com kıdemli piyasa analisti Nikos Tzabouras, Orta Doğu'daki çatışmaları, Rusya- Ukrayna arasında ateşkesin zor bir ihtimal olduğunu kaydederek belirsizliğin nedeni olarak bu iki konuyu işaret etti. Tzabouras, "Trump'ın hafta sonu Rusya, İran ve Grönland'a ilişkin yorumları jeopolitik sıcaklığı artırarak altının cazibesini daha da artırıyor" sözlerini kullandı.

Haber-İç-Görsel_2-(1)

ALTIN FİYATLARINA NE OLACAK?

Altın fiyatlarında nelerin beklenmesi gerektiğini açıklayan Heraeus Metals'de çalışan değerli metal tüccarı Alexander Zumpfe, şu sözleri sarf etti:
“Altının rallisi tırmanan jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve güçlü yatırımcı talebiyle beslendi. Mevcut makroekonomik ortam - özellikle ticaret savaşı belirsizlikleri ve merkez bankası politikaları - göz önüne alındığında, bu eğilim yakın vadede sürdürülebilir görünüyor”

GOLDMAN-SACHS

YIL SONUNDA ONS ALTIN NE KADAR OLACAK?

Merkez bankalarının altın alımını hızlandırmasının dolara olan bir güven kaybı olarak yorumlamadıklarını ifade eden Capital Economics analistleri, altının güvenli liman olarak algılanmasının bir gerekçe olduğunu belirtildi. Ons altın için 2025 yıl sonu tahminlerini açıklayan analistler, "Ons başına 3.300 dolara kadar destekleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

ABD-BANKA

ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR

Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık girişi gören ETF'lere artan girişlerin de yansıttığı gibi, yatırımcıların altına yönelik iştahı artıyor ve bu da değerli metale yönelik yeni bir hücumun sinyalini veriyor. Zumpfe, “Kuzey Amerika ETF'lerine girişler görülürken, daha genel eğilim, siyasi belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayan Avrupalı yatırımcılardan gelen talebin arttığını gösteriyor” dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.826,89
3.827,82
% 0.43
09:27
Ons Altın / TL
118.951,03
119.022,03
% 0.38
09:42
Ons Altın / USD
3.136,05
3.136,40
% 0.39
09:42
Çeyrek Altın
6.123,02
6.258,48
% 0.43
09:27
Yarım Altın
12.208,86
12.517,96
% 0.44
09:27
Ziynet Altın
24.494,27
24.959,35
% 0.44
09:27
Cumhuriyet Altını
25.140,00
25.520,00
% 1.29
16:17
Canlı Borsa
İnternet alışverişinde yeni düzenleme!İnternet alışverişinde yeni düzenleme!
Bugün ödemeler alınmaya başlandıBugün ödemeler alınmaya başlandı
Anahtar Kelimeler:
Altın çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar ons altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi

Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi

Yeni banknot iddiası! İslam Memiş'ten ezber bozan sözler

Yeni banknot iddiası! İslam Memiş'ten ezber bozan sözler

'Acı verici' zamlar geliyor! Hepsi için aynı sonuç ama farklı etkisi olacak

'Acı verici' zamlar geliyor! Hepsi için aynı sonuç ama farklı etkisi olacak

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.