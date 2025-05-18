Altın için 'altına inmez' diyerek rakam verdi! Almak isteyenlere 'Daha iyi fırsat' yorumu

Altın fiyatlarında son durum! Altın ve özellikle de gram altın geçtiğimiz haftayı yine, altın yatırımcısının dikkatle odaklandığı bir hareketle tamamladı. Gram altının 4000 TL'nin altına düştüğü de görülürken altın almak isteyenler ya da elinde altın bulunduranlar altının bundan sonraki hareketini merak ediyor. Bir yandan altın almak için uygun zaman kollanıyor. Son olarak ekonomist Nazlı Sarp ve ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz çarpıcı altın tahminleri geldi. İşte detaylar...

"PİYASALARDA RİSK İŞTAHINDA ARTIŞ OLUŞTU"

CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Nazlı Sarp şu ifadeleri kullandı:

"Esasında ülkemizdeki altının gram fiyatındaki düşüş küreselde altının onsundaki düşüşe bağlı olarak hareket ediyor. Bu gelişme büyük ölçüde ABD ile Çin'in 90 gün süreyle o yüksek vergilerden vazgeçmesi yüzde 30 ve yüzde 10 olarak karşılıklı olarak belirlemelerinin ardından geldi. Piyasalarda risk iştahında bir artış oluştu ve bu risk iştahındaki artış da altında düşüşü beraberinde getirdi. Ancak tabii ki bu geçici bir durum.

Keza ABD Başkanı Trump'ın son yaptığı açıklamasına göre birkaç hafta içerisinde yeni vergi düzenlemelerinin gelebileceği sinyalini de vermiş durumda. Henüz biliyorsunuz özellikle en düşük vergide bile anlaşabildiği bir ülke yok. Bir tek İngiltere ile bir anlaşma yaptı. Orada da yüzde 10'luk vergiyi kaldırmadı. Sadece demir, alüminyum gibi ürünlerde bir de sınırlı sayıda 100 bin otomobile kadar bir anlaşma yapılmış durumda. Henüz İngiltere bile vazgeçtirebilmiş değil. Dolayısıyla pek çok ülke şu anda sırada bekliyor anlaşma konusunda ve bu aslında vergi rejiminin daha hafiflemekle beraber devam etmesi bekleniyor.

"3 BİN DOLARIN ALTI GİBİ BİR SEVİYEYE ŞU AŞAMADA İNMEZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Fed de herhangi bir değişiklikte bulunmadı. Uzunca bir süredir Fed'in de bağımsızlığı sorgulanıyordu yine Sayın Trump'ın ifadeleri neticesinde. Bakıldığında altın biraz güç kaybetmekle beraber yine de çok düşük seviyelere örneğin 3 bin doların altı gibi bir seviyeye şu aşamada inmez gibi gözüküyor ve önümüzdeki dönemlerde de bu volatilitesini sürdürmeye bana göre devam edecektir. Çünkü kaçınılmaz olarak bir finansal krizi ben önümüzdeki dönemlerde öngörebiliyorum ne yazık ki"

"TAM KRİTİK NOKTADA KAPATMIŞ"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta altın fiyatlarında ciddi baskı vardı. En önemli sebebi ABD ile Çin arasındaki tarife konusundaki anlaşmaydı. Zaten yılbaşından bu yana altını yükselten en önemli itici güç Amerika'nın, Trump'ın uyguladığı tarifeler, tarifelerin yarattığı belirsizlik ve tarifelerin ülkelerde resesyona sebep olacağı kaygısıydı. Özellikle tarife dediğimizde Amerika ile Çin arasındaki tarife başı çekiyor. Çünkü Çin'e çok güçlü bir tarife uyguladığını görüyoruz Amerika'nın. Ve bu ABD ile Çin arasındaki tarife dünya ekonomisini çok olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Haliyle oradan bir anlaşma çıktı ve açıklanan tarife oranları piyasanın beklediğinin çok altında. Taraflardan da çok olumlu açıklamalar gelince piyasada birdenbire hava ılımlıya dönüştü. Üstüne bir de Putin'den işte perşembe günü Zelenski ile İstanbul'da görüşelim adımını gördük. Hindistan Pakistan arasındaki gerilim azalınca, jeopolitik riskler, belirsizlikler azalınca, barış umutları artınca tabii bu altını baskıladı. Çünkü altını iten itici güçler bu noktadan geliyordu. Dolayısıyla altın tarafında özellikle çarşambaya kadar bir düşüş olsa da düşüş çok güçlü olmadı. Fakat perşembe günü gözler Türkiye'de olduğu için acaba işte Putin'le Zelenski görüşür de bir barış olur mu? Çünkü barışın olması altın için olumsuz. Savaşın olması altın için olumlu. Çünkü savaşın olması riski getiriyor, jeopolitik riski getiriyor ve altını güvenli liman gömleğini giydirerek yukarı çekiyor. Altın 3200 doları ons altın buranın altına geldi. Aynı zamanda da gram altın 4000 TL hatta 3990 TL'dir gram altındaki önemli seviye, buranın altına geldi. Tabii bir de o gün Amerika'dan gelen veriler Amerika'da ekonominin çok yavaşladığını gösterince bir de resesyon kaygıları eklenince sonrasında altın tarafında bir tepkiyi gördük. Bir Perşembe günü o beklenen görüşmenin olmaması piyasada barış umutlarını azalttı. Bu altının yeniden yükselişine sebep oldu. Bir de üstüne Amerika'daki bu resesyon kaygılarının gelmesi altına güç verdi. Fakat bakıyorum kapanışa. Tam kritik noktada kapatmış. 3202 dolarda ons altın kapatmış. 4000 civarında da gram altın kapatmış.

"RESESYON KAYGILARI ARTARSA ALTINA YARAYABİLİR! DÜŞÜŞ OLSA DA ÇÖKÜŞ BEKLEMEM"

Şimdi bu düşüş devam eder mi? Evet edebilir. Teknik olarak altında bir düşüş baskısı, bir satış baskısı hissediliyor. Ama bu satış baskısı ne kadar derin olur ya da ne kadar daha yatay konsolidasyonda gider? Bu biraz haber akışlarıyla ilgili. Dolayısıyla özellikle bu Rusya'dan, bundan bu hafta işte Zelenski'den ne gibi açıklamalar gelecek barışa dair? Bu kısım önemli diye düşünüyorum. Amerika'dan gelen veriler önemli olacak. Resesyon kaygıları artarsa bu altına yarayabilir. Ama en iyi tahlilde ben şunu bekliyorum; altın tarafında bir düşüş olsa da bir çöküş beklemem. 3100 dolarlar etrafında, orası olmasa bile 3000 dolarda tutunan bir altın olur. Çok ciddi bir düşüş olmaz kanaatindeyim ama ciddi bir yükseliş de yakın vadede beklememek lazım. Önümüzdeki birkaç ay daha altında ne güçlü düşüş ne güçlü yükselişin olmadığı daha yatay bant arasında belirli bir volatilitesi olan altın olacağı kanaatindeyim ben bir süre daha.

BU DÜŞÜŞ İÇİN 'ALIM FIRSATI' DENİLEBİLİR Mİ?

Bu haftayı da bir izlemek lazım. Alım için daha iyi fırsatlar gelebilir. Orta uzun vadeli yatırımcı için konuşursak evet 3200 doların altı gramda da 4000'in altı bir alım fırsatıdır. Fakat kademeli alım yapmak lazım. Altına ayırdığımız parayla tek seferde 4000 TL'nin altına indi diye gram altın almayalım. Paramızı 4'e, 5'e bölelim, bir kademeyle örneğin 1/5'i ile 4.000 TL'nin altına indiğinde alalım. Sonrasında bekleyelim. Çünkü neden? Mesela 4000 sonrasında 3950 altına inebilir, 3900 altına inebilir. Yani teknik olarak baktığımız zaman 3750'ye kadar bir gerileme potansiyeli var. Temel bunu destekleyebilir. O zaman ne yapalım? Düştükçe, düştükçe almak mantıklı.

Kısa vadeli altın yatırımcısı için bence şu aşamada pozisyon açmak biraz riskli ama biraz riski artıracağım diyorsanız 3235 dolar örneğin bir alım yeri olabilir. 4050 TL üstüdür gram altında. Ona göre stop lossları çok böyle yakın koyarak, haber akışlarını yakın takip ederek bu yapılabilir. Ama kısa vadeli yatırımcı ne zaman açmalı asıl pozisyonu rahat olmak için? 3300 dolar. Bunun gramdaki karşılığı da 4120 TL'dir. 4120 TL üstünde tutunan bir gram altın gördüğümüz zaman belki daha rahat pozisyon açılabilir. Yani bu açıdan orta uzun vadeciler için her zaman her geri çekilme alım fırsatıdır. Fakat tek seferde değil parçalara bölerek alalım bence"