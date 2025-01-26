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Altın için artış tahmini! 'Çok acayip' diyerek açıkladı 'Mevduattan çıkanlar oraya gidecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2025 08:07
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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almak mantıklı mı? Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları bu soruların yanıtını aramaya iterken uzmanlardan da altının seyrine dair çarpıcı değerlendirmeler geliyor. 2025 yılı için altında beklenen performansı değerlendiren ekonomist Muhammet Bayram, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve söylemlerine de değindi. Bayram, mevduattaki son duruma dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

Altın için artış tahmini! 'Çok acayip' diyerek açıkladı 'Mevduattan çıkanlar oraya gidecek'

Altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın alınır mı? Elinde altın olan yatırımcılar ya da altın almayı düşünenler altının 2025'teki yönünü merak ediyor. Uzmanlar, 2025 yılında altının ne kadar yükseleceğine ya da yükselip yükselmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Merkez Bankası son 2 aydır politika faizini toplam 500 baz puan indirdi. Peki, 2025'te faiz kazandıracak mı? Altın düşer mi? Altında yeni rekor bekleniyor mu? Bu soruların yanıtı merak ediliyor.

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MEVDUATTAN ÇIKANLAR NE YAPACAK?

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ekonomist Muhammet Bayram altınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle faizden başlayalım. Mevduat faizindeki oranın gerilemesiyle birlikte KKM'lerin 6 ay ve 12 aylıkta açılması sınırlandırıldı. Yani artık kur korumalı mevduat için 6 aylık ve 12 aylık bir dönem söz konusu değil, daha kısa dönemlerde. Ve 2025 yılında artık KKM'den çıkılacak ki KKM hatırlarsanız dövizde aşırı bir artı olursa aradaki farkın yatırımcısına verilmesine dayanıyordu. Şu anda dövizde zaten bir artış yok ki gelecek sene sonunda piyasa katılımcı anketine göre sene sonu döviz kuru 43 TL'ler civarına bekleniyor. O yüzden mevduat faizinin artık cazibesi biraz biraz getirmeye başlandı. İşte mevduattan çıkanlar altına, borsaya ve diğer enstrümana gidecek.

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Altında geçen sene çok hareketlilik yaşandı ve yatırımcısını altın en çok güldüren enstrüman oldu. Külçe altın yüzde 20 kazandırdı enflasyondan arındırılmış halinde yani enflasyonla beraber ki yüzde 43'lük bir enflasyon olduğunu düşünün, bir de yüzde 20 kazandırdı, yüzde 60'lık bir kazanç var külçe altın yatırımcısına.

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ALTININ GETİRİSİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz sene biz FED'in hep faiz indireceğini konuştuk ve FED bu durumu çok iyi yönetti. Şimdi Trump'ın gelmesiyle beraber Trump tekrar genişlemeci politikalara geri döneceğini söyledi. Genişlemeci politika demek daha fazla para harcayacağım, enflasyon olacak demek ve FED'in faiz buradaki sınırına ulaşmasını geciktirecek demek. Zaten önümüzdeki hafta FED'in toplantısı var, 4 olan faiz indirim beklentisi FED bu sene içerisinde ikiye indirdi. Yani aslında yatırımcılar için de evet faiz azalmayacak, FED faiz indirmeyecek ve ben buradaki paramı tutmaya devam edeyim algısı devam edebilir. Eğer oradaki para çözülmezse altın ve diğer enstrümanlara para gitmeyeceği için altın bu seneki gibi artmaz. Ancak Türkiye'de yatırımcısına yine enflasyon kadarlık bir katkı sunabilir. Yani altına koyarsanız paranızı eğer yatırırsanız burada en az enflasyon kadar kazanabilirsiniz.

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"TRUMP GÖREVE GELDİKTEN SONRA ALTIN FİYATLARI ARTTI"

Bir de altında hep biz bahsediyoruz; jeopolitik riskler olduğu sürece altın güvenli bir liman ve artmaya devam eder. Ancak bakıyorsunuz Trump göreve geldiğinden sonra altın fiyatları arttı. Halbuki Rusya - Ukrayna Savaşı'nı bitireceğim diyor, işte Suriye'deki mesele neredeyse hallolmuş durumda Fırat'ın doğusu var sadece halledilmeyen bir mesele olarak bizim açımızdan en azından, diğer sıkıntılı bölgelerdeki savaşlar son bulacak ama altın fiyatları artıyor. Çünkü Trump'ın politikaları çok acayip tırnak içerisinde ki kendisi görev günüydü galiba yanlış hatırlamıyorsam, kendi adına bir kripto varlık çıkarttı. Yani böyle bir manipülasyon olabilir mi... Düşünsenize bu başkan göreve gelmeden önce diyor ki ben Amerikan Merkez Bankası'na kripto varlıkları koyacağım diyor ve kendi kripto parasını çıkartıyor ki eşi için de çıkartacakmış Melania Trump için.

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O yüzden vatandaşlarımız manipüle olmadan, burada 24 saatte 525 kişi dolar milyoneri oldu ki Trump milyarderliğine bir milyarderlik daha kattı. O yüzden kripto varlıklardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Altın en az enflasyona kadar kazandırır, altından sonra mevduat faizi her ne kadar cazibesini yitirmiş olsa da sepetimizde olması gereken bir enstrüman, diğeri borsa.

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ALTINA NASIL YATIRIM YAPILABİLİR?

Bakın bu Trump'ın bu politikaları, bu söylemleri, agresif söylemleri altının fiyatınıN artmasına neden oluyor ve döviz arttıkça da 43'e gelmesini bekliyoruz, döviz arttıkça da altın ons fiyatı artacak. zaten altın doğalında artacak, enflasyon olmasa, herhangi bir risk olmasa bile ve Trump'ın da ekonomik olarak söylemleri ülkeleri altın depolamaya itecek. Yani Çin'e bir kota koyarsanız Çin ne yapacak kendi Merkez Bankası'na altın depolayacak. O yüzden altın artacak. Ama bununla beraber altın ne kadar koymalıyız? Benim sepetimde yüzde 25 ila yüzde 30 olur. Ben fiziki altın almak taraftarı değilim. Bankada bir hesap açarak ya da altın fonuna koyarak bu fonun içerisinde sadece altın olduğunu düşünmeyin altın fonunda borsa ve diğer enstrümanlar da olabiliyor, eğer bir altın fonu alırsanız, burada kayıplar da çok düşük olabilir. O yüzden fiziki ya da fon alacaksanız yüzde 30'u altın, yüzde 20'sini mevduat, geri kalanını ben yüzde 20'sini borsaya giderim"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.178,46
3.178,91
% 0.75
23:59
Ons Altın / TL
98.841,13
98.905,83
% 0.76
23:59
Ons Altın / USD
2.770,79
2.771,18
% 0.62
23:59
Çeyrek Altın
5.085,54
5.197,52
% 0.75
23:59
Yarım Altın
10.139,29
10.395,04
% 0.75
23:59
Ziynet Altın
20.342,16
20.726,49
% 0.75
23:59
Cumhuriyet Altını
21.090,00
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13:00
Hissenet
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Altın altın fiyatları altın yükselecek mi düşecek mi
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