Wall Street'te Apple ayrışması! 136 milyar dolarlık nakit akışı

ABD'li teknoloji şirketi Apple (AAPL), beklentilerin üzerinde açıkladığı finansal sonuçlara ve güçlü iPhone satışlarına karşın borsada değer kaybetti. Şirketin hisseleri 3 Kasım Salı günü yaklaşık yüzde 2 gerilerken yatırımcıların odağında hizmet gelirlerindeki büyümenin yavaşlaması ve kâr marjlarına yönelik beklentiler yer aldı. Ancak Apple'ın rakiplerine kıyasla daha sınırlı yapay zeka altyapısı harcamaları ve güçlü nakit üretimi, şirketi teknoloji sektöründeki diğer büyük oyunculardan ayrıştırıyor.

APPLE HİSSELERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Apple, 2026 mali yılının son çeyreğinde Wall Street beklentilerini aşan finansal sonuçlar açıkladı.

Şirketin üç aylık geliri 114,48 milyar dolara ulaşırken hisse başına kârı 2,10 dolar olarak gerçekleşti. iPhone satışlarından elde edilen gelir ise 57,58 milyar doları buldu.

Buna karşın yatırımcılar, şirketin gelecek dönem kârlılığına ilişkin risklere odaklandı.

Apple'ın eylül çeyreğinde yüzde 47,9 seviyesinde gerçekleşen brüt kâr marjının, aralık çeyreğinde yüzde 45-46 aralığına gerilemesi bekleniyor.

Bellek çipi fiyatlarındaki yükseliş ve yapay zeka destekli Siri'nin geliştirilmesine ilişkin giderler, kârlılık üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Hizmet gelirlerindeki büyümenin de yavaşlaması, yatırımcıların değerlendirdiği bir diğer başlık oldu.

YAPAY ZEKA YARIŞINDA APPLE'IN STRATEJİSİ FARKLILAŞIYOR

Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta gibi teknoloji şirketleri, yapay zeka altyapılarını geliştirmek amacıyla veri merkezlerine ve yüksek performanslı işlemcilere milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Apple ise rakiplerine kıyasla daha düşük sermaye harcaması gerçekleştiriyor.

Şirket, yapay zeka destekli hizmetlerini geliştirmeye devam ederken diğer teknoloji kuruluşlarının altyapılarına yaptığı ölçekte yatırım yapmıyor.

Bu strateji, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin endişelerin arttığı dönemlerde Apple'ın yatırımcılar açısından farklı bir konumda değerlendirilmesine neden oluyor.

Yahoo Finance analizine göre, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerinin arttığı dönemlerde Apple hisseleri, sektördeki diğer şirketlere kıyasla daha korunaklı bir alternatif olarak görülebiliyor.

APPLE'IN SERBEST NAKİT AKIŞI 136 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Apple'ın finansal sonuçlarındaki en önemli göstergelerden biri serbest nakit akışı oldu.

Şirket, eylül ayında sona eren 2026 mali yılında yaklaşık 136 milyar dolar serbest nakit akışı elde etti.

Bu rakam, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 38'lik artışa karşılık gelirken şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Yahoo Finance tarafından yapılan hesaplamaya göre Apple'ın yıllık serbest nakit akışı, Microsoft, Meta, Alphabet ve Amazon'un son dört çeyrekte elde ettiği toplam serbest nakit akışının yaklaşık iki katına ulaştı.

Söz konusu dört şirketin son dört çeyrekteki toplam sermaye harcamaları 600 milyar doları aşarken Apple'ın mali yıl boyunca gerçekleştirdiği sermaye harcaması yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Serbest nakit akışı, şirketlerin faaliyetlerinden yarattıkları nakitten sermaye harcamalarının çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

Bu nedenle yüksek yatırım harcamaları, şirketlerin serbest nakit akışını azaltabiliyor.

HSBC'DEN APPLE DEĞERLENDİRMESİ

HSBC analisti Nicolas Cote-Colisson, Apple'ın finansal performansına ilişkin değerlendirmesinde şirketin diğer büyük teknoloji kuruluşlarına kıyasla daha avantajlı bir konumda bulunduğunu belirtti.

Cote-Colisson, Apple'ın her çeyrekte rekor düzeyde operasyonel ve finansal sonuçlar üretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Analist, şirketin ürün fiyatlarını artırabilmesi ve geniş ürün yelpazesinin de rekabet gücünü desteklediğini ifade etti.

Apple'ın yüksek nakit üretimi, artan maliyetleri karşılayabilmesi ve fiyatlama gücü, şirketin finansal dayanıklılığını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

APPLE YAPAY ZEKA YATIRIMLARINI ARTIRACAK

Apple'ın rakiplerine kıyasla daha düşük sermaye harcaması gerçekleştirmesi, yapay zeka yatırımlarından uzaklaştığı anlamına gelmiyor.

Şirket, Siri'nin yapay zeka yeteneklerini geliştirmek amacıyla yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Ancak Apple'ın yatırım yaklaşımı, büyük ölçekli veri merkezi inşasına ağırlık veren rakiplerinden farklılaşıyor.

Şirketin mevcut donanım ekosisteminden yararlanması ve yapay zeka hizmetlerini ürünlerine entegre etmesi, stratejisinin temel unsurları arasında bulunuyor.

APPLE YATIRIMCILAR İÇİN YAPAY ZEKA RİSKİNE KARŞI ALTERNATİF Mİ?

Teknoloji sektöründe yapay zeka yatırımları büyümeye devam ederken bu harcamaların ne ölçüde gelir ve kâra dönüşeceği yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Apple'ın yüksek nakit üretimi ve daha sınırlı altyapı harcamaları, bu belirsizlik karşısında şirketin diğer büyük teknoloji hisselerinden farklı değerlendirilmesini sağlıyor.

Bununla birlikte bellek maliyetlerindeki yükseliş, hizmet gelirlerindeki büyümenin yavaşlaması ve yapay zeka hizmetlerine ilişkin giderler Apple'ın kârlılığı açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Şirketin gelecekteki finansal performansında, güçlü iPhone satışlarının sürdürülmesi ve yapay zeka yatırımlarının gelir büyümesine katkısı belirleyici olacak.