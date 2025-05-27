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Altın ne kadardan işlem görüyor? 27 Mayıs 2025 Çeyrek, gram, Cumhuriyet son durum...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 138 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 186 liradan tamamladı.

Altın ne kadardan işlem görüyor? 27 Mayıs 2025 Çeyrek, gram, Cumhuriyet son durum...

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,15 düşüşle 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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GÖZLER FED'DE

ABD'nin değişken tarife politikaları ve bu politikaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle varlık fiyatları karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, AB’ye 1 Haziran’da uygulanması planlanan yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz'a ertelediğini açıklamıştı.
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Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsiz politikalarının fiyatlamaları baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.145,43
4.145,92
% -0.96
10:26
Ons Altın / TL
128.865,67
128.893,18
% -1.03
10:41
Ons Altın / USD
3.307,63
3.307,91
% -1.01
10:41
Çeyrek Altın
6.632,69
6.778,58
% -0.96
10:26
Yarım Altın
13.223,92
13.557,16
% -0.96
10:26
Ziynet Altın
26.530,76
27.031,40
% -0.96
10:26
Cumhuriyet Altını
27.717,00
28.136,00
% -0.67
17:02

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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