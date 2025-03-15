Altın piyasaları salladı geçti! 'Buradan ekmek çıkmaz' diyenler dikkat, her şey tepetaklak oldu ama o isim açıkladı 'Uygun ortam var'

Altın fiyatları son 11 haftanın ilk 8 haftasında aralıksız yükselirken geçtiğimiz günlerde bir düzeltme ile fiyatlar geri çekilmeye başlamıştı. Sarı metalin fiyatlanmasında Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde yaptığı değişiklikler, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırması, Rusya-Ukrayna savaşında son dönemde yaşanan belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

TARİHİ REKOR KIRILDI!

Ons altın için 2025 yıl sonu tahmini 3 bin dolar seviyesindeyken dün 3 bin dolar barajını geçmesi ile tarihi bir rekor kırdı. Ons altının 3 bin dolar barajını aşması sonrası gram altın 3 bin 538 liraya kadar yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Şu anda ise gram altın 3 bin 516 liradan çeyrek altın ise 5 bin 790 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 2 bin 984 dolar seviyesine çekildi. Sarı metalin önümüzdeki günlerde düşüş yaşayıp yaşamayacağı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

ONS ALTINA DÜZENLEME GELEBİLİR

SZC TV'ye konuşan Filiz Eryılmaz, altın için kritik açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, altın tarihi boyunca 9 hafta üst üste 2 yükseldiğini belirtti. Eryılmaz, ABD'de tarife tarafının güçlü gittiğini, TÜFE ve ÜFE'nin beklentilerinin altında geldiğini açıkladı ve, "Ons altının 3 bin doların üzerinde kalması çok kolay olmayacak, bir düzeltme görebiliriz" sözlerini kullandı.

FED'İN KARARI PİYASALARI ETKİLEYECEK

Fed faiz kararını 18-19 Mart tarihinde açıklayacak. Fed'in şahin bir duruş sergilemesi sonucunda altında bir düzenleme olabileceğinin altını çizen Eryılmaz, ons altının 3 bin dolar seviyesini görmesinin ardından güçlü satışların gelmediğini aktardı.

Eryılmaz, dünya analistlerinin bu durum sonrası tahminlerini şu şekilde revize ettiğini dile getirdi:

"Bunu gören dünya analistleri ons altın için 3 bin 200 - 3 bin 500 dolar seviyesini telafuz etmeye başladı Altın için, 'Buradan artık ekmek beklemeyin' diyen bir kesim var. Ama bakın öyle olmadığını görüyoruz. Altın için daha ne kadar yukarı gidebiliriz ya da daha ne kadar düşebiliriz cevabı Trump tarifelerinin belirsizliklerinin ne kadar göreceğiz ve piyasa bunu ne kadar tehdit altında alacağız sorusunda"



ONS ALTIN İÇİN KRİTİK TAHMİN

Yatırımcıya seslenen Eryılmaz, orta uzun vadecilere altın alımını şu anda önermediğini ifade ederek şu anda sarı metal için riskli bölgelerin yaşandığını kaydetti ve, "Ama kısa vadede altın almak isteyenler için uygun bir ortamda var. Ons altının 3 bin 200 dolar seviyesine kadar gideceğini düşünüyorum" deyip sözlerini noktaladı.